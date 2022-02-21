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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Ukrayna ekonomisi aylık 2-3 milyar dolar zarar ediyor

Ukrayna ekonomisi aylık 2-3 milyar dolar zarar ediyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Rostislav Şurma, ülkesinin Rusya'nın saldıracağı haberleri nedeniyle ekonomik açıdan aylık yaklaşık 2-3 milyar dolar zarar ettiğini belirtti.

44 Dakika Önce
2022-02-21 17:39:14
Ukrayna ekonomisi aylık 2-3 milyar dolar zarar ediyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Rostislav Şurma, RBK Ukrayna'ya verdiği röportajda, Rusya'nın ülkesini işgal edeceği haberlerinin ardından durdurulan yatırımlar, artan enflasyon, azalan turizm ve uçak seferleri nedeniyle aylık yaklaşık 2-3 milyar dolar kayıpları olduğunu ifade etti.

Bu rakama ek olarak döviz piyasasında 1,5-2 milyar dolar tutarında spekülatif baskı oluştuğunu aktaran Şurma, önceden planlanan devlet projelerini finanse etmek için 4-5 milyar dolarlık ek kaynak gerektiğini kaydetti.​​​​​​​ AA .

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