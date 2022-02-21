DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ağrı Dağı’nın volkanik arazisinde şifalı lavanta yetiştirildi
İsviçre bankasında 'suç örgütleri bağlantısı' ifşa edildi!
22 Şubat kimin maçı var? Bu akşam hangi maçlar var? Yarın akşam hangi maçlar var?
EYT son dakika: EYT 2022'de çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak?
Süt taşırmadan nasıl kaynatılır?
Ukrayna ekonomisi aylık 2-3 milyar dolar zarar ediyor
İngiltere: İşgal planı çoktan başladı
Karadeniz'in 'denize nazır' kalesi ziyaretçilerini bekliyor
Karabük'te heyelan; 17 ev boşaltıldı
UBER taksi çağırma başladı mı? UBER yeniden mi başladı? UBER faaliyete geçti mi?
Alman ekonomisinde ikinci resesyon!
Selçuk Bayraktar: 'Dünyanın en meşhur SİHA'ları TB2'ler'
Bisiklet Sektörü Kendini Geliştiriyor
Cem Yılmaz'dan ''Bill Gates'' paylaşımı: Ulan her şey paspallaştı!
Süper Lig 27. hafta karşılaşmaları | Bu hafta kimin maçı var? Süper Lig 27. hafta maç fikstürü

TIMETURK / DÜNYA / İngiltere: İşgal planı çoktan başladı

İngiltere: İşgal planı çoktan başladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bir sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal planının çoktan başladığını belirtti.

52 Dakika Önce
2022-02-21 17:30:15
İngiltere: İşgal planı çoktan başladı

Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan bir sözcü, basına verdiği demeçte, "Aldığımız istihbarat, Rusya'nın bir işgal başlatma niyetinde olduğunu ve Putin'in planının çoktan başladığını gösteriyor. Rus senaryosunun, belirli durumlarda görmeyi umduğumuz unsurlarının gerçek zamanlı olarak oynanmaya başladığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan sözcü, Avrupa'da savaşı önlemek için hala bir diplomasi penceresinin olduğunu sözlerine ekledi. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş