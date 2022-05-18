İngiltere'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde

Pandemi salgından sonra ülkeler birer birer enflasyona teslim oluyor. İngiltere'de enflasyon, nisanda yüzde 9'a çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

İngiltere'de enflasyon, nisanda yüzde 9'a çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede martta yıllık bazda yüzde 7 olan enflasyon, geçen ay yüzde 9'a çıktı.

Enflasyondaki artışta, geçen ay itibarıyla enerji faturalarında hane başına yıllık ortalama 694 sterline varan artış yaşanması etkili oldu.

Rusya-Ukrayna savaşının ülkede gıda fiyatlarında artışa neden olduğu, bunun da enflasyonu artırdığı belirtildi.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hükümetin, artan enflasyon karşısında halkın tamamını koruyamayacağını, gerekli durumlarda dikkate değer destek sağlamak için hazır olduğunu belirtti.

Almanya ve Fransa'da da

son 40 yılın rekoru kırılmıştı

Avrupa Birliği'nin en büyük iki ekonomisi Almanya ve Fransa son 40 yılın en yüksek enflasyonunu görmüştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı. Buna göre, martta yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 7,5'e yükseldi.

Euro Bölgesi'nde nisan ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 38 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 6,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 3,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 3,3 ile hizmetler izledi.

Enflasyon, nisan ayında Almanya'da yüzde 7,8, Fransa'da yüzde 5,4, İspanya'da yüzde 8,3, İtalya'da yüzde 6,6, Belçika'da yüzde 9,3, Yunanistan'da yüzde 9,4, Slovakya'da yüzde 10,9, Hollanda'da yüzde 11,2, Letonya'da yüzde 13,2, Litvanya'da yüzde 16,6 ve Estonya'da yüzde 19 seviyesinde ölçüldü.

Böylece Euro Bölgesi'nde nisan ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı.

Almanya'da, öncü verilere göre, nisan ayında enflasyon yüzde 7,4 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) açıklamasına göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda yüzde 7,4 ile 1981 yılından bu yana görülen en yüksek seviyede kaydedildi.

Ülkede bir önceki ayda (mart) enflasyon yüzde 7,3 artış kaydetmişti. Son verilere göre, ülkede AB uyumlu TÜFE ise nisan ayında yıllık bazda yüzde 7,8'e yükseldi. Destatis açıklamasında, nisan ayında TÜFE'nin aylık bazda ise yüzde 0,8 artış kaydettiği bildirildi.

Enerji fiyatlarının nisan ayında yıllık bazda yüzde 35,3, gıda fiyatlarının ise yine yıllık bazda yüzde 8,5 artış kaydettiği bildirilen açıklamada, “Özellikle enerji fiyatları, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana önemli ölçüde arttı. Yüksek enflasyon oranında önemli bir etkisi oldu.” ifadelerine yer verildi.

Ülkede benzer seviyede yüksek enflasyon oranları en son, Irak ile İran arasındaki Birinci Körfez Savaşı'nın bir sonucu olarak petrol fiyatlarının da keskin bir şekilde artması nedeniyle 1981 sonbaharında kaydedilmişti.

Fransa'da enflasyon son 37 yılın zirvesinde

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INSEE) tarafından yayınlanan bir ilk tahmine göre, ülkede Nisan ayında enflasyon bir yıl içinde yüzde 4,8'e ulaşarak, Kasım 1985'ten bu yana görülmeyen bir seviyeye yükseldi.

Enflasyon, Avrupa düzeyinde karşılaştırma için temel teşkil eden uyumlaştırılmış endeks, Mart ayındaki yüzde 5,1'in ardından yıllık yüzde 5.4'e çıktı.

Ülkede enflasyon yıllık bazda Şubat'ta yüzde 3,6'ya ve Mart'ta yüzde 4,5'e yükseldi.

Gıdada enflasyon Mart ayındaki yüzde 2,9'luk artışın ardından bir yılda yüzde 3,8'e ulaştı.

Fransa ekonomisi, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yüksek enerji fiyatlarının iç talebi zayıflatması nedeniyle ilk çeyrekte beklenen büyümeyi gösteremedi.

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