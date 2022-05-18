Dalyan’ı keşfetmeye hazır mısınız?

Turizm cenneti ülkemizde ön plana çıkan bazı noktalar var ve Muğla da o isimlerden bir tanesi. Ortaca’ya bağlı Dalyan keşfedilmeye değer isimler arasında yer alıyor.

Dalyan; Avrupa'nın en iyi plajlarından biri olan iztuzu plajına sahip olması, kral mezarları, caunos antik kenti, dalyan kanalında tekne turları, caretta caretta kaplumbağaları, tertemiz havası, kargıcak koyu, sarıgerme plajı ve dalaman havalimanına yakınlığı ile adeta cennetten bir köşe.

Dalyan butik otel araması yaptığınızda karşınıza çok sayıda alternatif çıkacaktır ancak bizim gözdemiz Dna Hotel Dalyan. Keşfetmenizi gerektirecek kadar harika detaylara sahip durumda.

6 farklı oda tipi ve toplamda 13 adet odası ile oda kahvaltı konseptinde hizmet veren işletme, 14 yaş üstü misafir kabul ediyor. Otelin oda detayları, mimarisi, malzemeleri ve sundukları ile 5 yıldızlı otelleri kıskandıracak düzeyde.

Misafir değerlendirmelerde Google ve Tripadvisor üzerinden 5 üzerinden 5 yıldız ve Booking.com üzerinden 10 üzerinden 9,5 puan ile oldukça etkileyici.

Odalarında; 43 inç led tv, d smart yayın, amazon prime video, netflix, youtube gibi uygulamalar, nespresso kahve makinesi, 100mbps hızında kablosuz internet, minibar, merkezi sistem klima, lux buklet ürünleri, çalışma masası, berjer, laptop tipi kasa, saç kurutma makinesi ve kartlı anahtar sistemi bulunuyor.

Dna Hotel Dalyan'da klor ve kimyasalların kullanılmadığı ve odaların etrafının sardığı büyük bir tuzlu su yüzme havuzuna sahip. Yüzme havuzunda yanında ise D Cafe Bistro size eşlik etmek için hazır.

D Cafe Bistro gün boyunca zengin menüsü, alköllü ve alkölsüz içecekleri, chill, lounge tarzı müzikleri ile ruhunuzu dinlendirebilir ve havuzun keyfini çıkarabilirsiniz.

Dalyan merkeze ve eğlence mekanlarına yürüme mesafesinde olan otel, iztuzu plajına 13 km ve dalaman havalimanına 30 km mesafededir.

Rezervasyonlarınız için online olarak en iyi fiyat garantisi ve güvenli olarak dnadalyan.com websitesi üzerinden veya 0545 302 42 29 numaralı Whatsapp üzerinden ya da telefon ile arayarak yapabilirsiniz.

Dna Hotel Dalyan

dnadalyan.com

+90 252 284 44 48 .