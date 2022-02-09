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TIMETURK / GENEL / Uşak'ta yarın (10 Şubat) okullar tatil mi? Uşak'ta 10 Şubat Perşembe okul var mı? Uşak'ta kar tatili uzadı mı?

Uşak'ta yarın (10 Şubat) okullar tatil mi? Uşak'ta 10 Şubat Perşembe okul var mı? Uşak'ta kar tatili uzadı mı?

Uşak'ta yarın (10 Şubat) okullar tatil mi? Uşak'ta 10 Şubat Perşembe okul var mı? Uşak'ta kar tatili uzadı mı? Olumsuz hava koşulları yurdun her kesiminde kendisini hissettirmeye başladı. Kışın tam ortasında olduğumuz şu günlerde soğuk havalar yeniden etkisini artırdı. Uşak'ta da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken okullar 9 Şubat'ta tatil edilmişti. Uşak'ta yaşayan öğrenciler ve veliler de 10 Şubat'ta okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki Uşak'ta 10 Şubat'ta okullar tatil edilecek mi?

58 Dakika Önce
2022-02-09 19:25:20
Uşak'ta yarın (10 Şubat) okullar tatil mi? Uşak'ta 10 Şubat Perşembe okul var mı? Uşak'ta kar tatili uzadı mı?

Uşak'ta yarın okullar tatil mi? Uşak'ta 10 Şubat Perşembe okul var mı? Uşak'ta kar tatili uzadı mı? Olumsuz hava koşulları yurdun her kesiminde kendisini hissettirmeye başladı. Kışın tam ortasında olduğumuz şu günlerde soğuk havalar yeniden etkisini artırdı. Uşak'ta da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken okullar 9 Şubat'ta tatil edilmişti. Uşak'ta yaşayan öğrenciler ve veliler de 10 Şubat'ta okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki Uşak'ta 10 Şubat'ta okullar tatil edilecek mi?

Uşak'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Vali Funda Kocabıyık okulların tatil edildiğini açıkladı. Eğitim öğretime bir gün ara verilen Uşak'ta 10 Şubat'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırılmaya başlandı.

Uşakta 10 Şubat Perşembe okul var mı

Uşak'ta yarın okullar tatil mi?

Uşak'ta 10 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmediğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Uşak'ta kar tatili uzadı mı?

Uşak'ta 9 Şubat Çarşamba günü için okullar tatil edilmişti. Ancak 10 Şubat Perşembe gününe dair yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi.

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