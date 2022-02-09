DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Doktor tavsiyesiyle başladığı satrançta il birincisi oldu
'Tayyip dede, Allah size şifa versin...' Erdoğan'dan vatandaşlara teşekkür
AEK - PAOK maçı canlı izle! CANLI
Denizlispor - Trabzonspor maçı şifresiz nasıl izlenir?
Suudi Arabistan'da dev uyuşturucu operasyonu
Karaman'da yarın okullar tatil mi? Karaman-Tokat 10 Şubat Perşembe okullar tatil edildi mi?
Uşak'ta yarın (10 Şubat) okullar tatil mi? Uşak'ta 10 Şubat Perşembe okul var mı? Uşak'ta kar tatili uzadı mı?
Almanya’dan Rusya'ya yaptırımları açıklamama kararı
Almanya: DW, 5 Arap gazeteciyi işten çıkardı
Kayseri'de yarın (10 Şubat) okullar tatil mi? Kayseri'de yarın okul var mı? Kayseri'de kar tatili var mı?
IMF: Merkez bankası dijital para birimleri için tek bir model yok
Sivas'ta yarın 10 Şubat Perşembe okullar tatil mi? Sivas'ta yarın okul var mı?
Devlet SMA ilaçlarını karşılıyor mu?
MSÜ sınav ücreti nasıl ödenir? MSÜ sınav ücreti son ödeme tarihi nedir?
Konya'da yarın (10 Şubat Perşembe) okullar tatil mi? Konya'da yarın okul var mı?

TIMETURK / GENEL / Bilecik'te yarın okullar tatil mi? Bilecik Pazaryeri ilçesinde 10 Şubat Perşembe okullar tatil mi?

Bilecik'te yarın okullar tatil mi? Bilecik Pazaryeri ilçesinde 10 Şubat Perşembe okullar tatil mi?

Bilecik'te yarın okullar tatil mi? Bilecik Pazaryeri ilçesinde 10 Şubat Perşembe okullar tatil mi? sorusu Bilecik'te yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bilecik Pazaryeri'nde 9 Şubat Çarşamba günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği açıklanmıştı. Öğrenciler ve veliler 10 Şubat Perşembe günü de tatil olup olmayacağını merak ediyor.

2 Saat Önce
2022-02-09 18:00:52
Bilecik'te yarın okullar tatil mi? Bilecik Pazaryeri ilçesinde 10 Şubat Perşembe okullar tatil mi?

Bilecik'te yarın okullar tatil mi? Bilecik Pazaryeri ilçesinde 10 Şubat Perşembe okullar tatil mi? sorusu Bilecik'te yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bilecik Pazaryeri'nde 9 Şubat Çarşamba günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği açıklanmıştı. Öğrenciler ve veliler 10 Şubat Perşembe günü de tatil olup olmayacağını merak ediyor.

Soğuk hava dalgası yeniden yurdumuzu etkisi altına alıyor. Hava sıcaklıklarının düşeceği Meteoroloji tarafından açıklandı. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası okulların 9 Şubat için tatil edildiği açıklandı. Peki 10 Şubat'ta Bilecik'te okullar tatil mi?

Bilecik Pazaryeri ilçesinde 10 Şubat Perşembe okullar tatil mi?

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıkalamda ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 9 Şubat Çarşamba ara verildiği belirtmişti. Öğrenciler ve veliler ise 10 Şubat'ta okulların olup olmadığını merak ediyor. Kaymakamlıktan 10 Şubat Perşembe gününe dairr henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Bilecik 10 Şubat hava durumu

Bilecik'te soğuk havalar etkisini gösteriyor. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre il genelinde yağışsız bir gün bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yer yer sıfırın altına düşüyor.

Denizli'de yarın 10 Şubat okullar tatil mi? Denizli Çameli İlçesi'nde kar tatili uzatıldı mı? Denizli'de yarın okul var mı?
İLİŞKİLİ HABERDenizli'de yarın 10 Şubat okullar tatil mi? Denizli Çameli İlçesi'nde kar tatili uzatıldı mı? Denizli'de yarın okul var mı?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş