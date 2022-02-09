Bilecik'te yarın okullar tatil mi? Bilecik Pazaryeri ilçesinde 10 Şubat Perşembe okullar tatil mi? sorusu Bilecik'te yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bilecik Pazaryeri'nde 9 Şubat Çarşamba günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği açıklanmıştı. Öğrenciler ve veliler 10 Şubat Perşembe günü de tatil olup olmayacağını merak ediyor.

Bilecik'te yarın okullar tatil mi? Bilecik Pazaryeri ilçesinde 10 Şubat Perşembe okullar tatil mi? sorusu Bilecik'te yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bilecik Pazaryeri'nde 9 Şubat Çarşamba günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği açıklanmıştı. Öğrenciler ve veliler 10 Şubat Perşembe günü de tatil olup olmayacağını merak ediyor.

Soğuk hava dalgası yeniden yurdumuzu etkisi altına alıyor. Hava sıcaklıklarının düşeceği Meteoroloji tarafından açıklandı. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası okulların 9 Şubat için tatil edildiği açıklandı. Peki 10 Şubat'ta Bilecik'te okullar tatil mi?

Bilecik Pazaryeri ilçesinde 10 Şubat Perşembe okullar tatil mi?

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıkalamda ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 9 Şubat Çarşamba ara verildiği belirtmişti. Öğrenciler ve veliler ise 10 Şubat'ta okulların olup olmadığını merak ediyor. Kaymakamlıktan 10 Şubat Perşembe gününe dairr henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Bilecik 10 Şubat hava durumu

Bilecik'te soğuk havalar etkisini gösteriyor. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre il genelinde yağışsız bir gün bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yer yer sıfırın altına düşüyor.