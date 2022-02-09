Çankırı'da yarın 10 Şubat okullar tatil mi? Çankırı'da 10 Şubat Perşembe okul var mı? Çankırı'da fırtına tatili uzadı mı? Olumsuz hava koşulları ülkenin her kesiminde kendini gösteriyor. Kış koşulları iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. Çankırı'da yoğun yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiği için 9 Şubat Çarşamba günü okullar tatil edilmişti. Çankırı'da yaşayan öğrenciler ve veliler ise 10 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Çankırı'da yarın 10 Şubat okullar tatil mi? Çankırı'da 10 Şubat Perşembe okul var mı? Çankırı'da fırtına tatili uzadı mı? Olumsuz hava koşulları ülkenin her kesiminde kendini gösteriyor. Kış koşulları iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. Çankırı'da yoğun yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiği için 9 Şubat Çarşamba günü okullar tatil edilmişti. Çankırı'da yaşayan öğrenciler ve veliler ise 10 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Çankırı'da yaşayan vatandaşlar 10 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Çankırı'da fırtına nedeniyle okullar tatil edilmişti. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanlar da idari izinli sayıldı. Peki 10 Şubat'ta Çankırı'da okullar tatil mi?

Çankırı'da yarın okullar tatil mi?

Çankırı'da okulların tatil edilmesi kararını Çankırı Valiliği veriyor. Çankırı Valiliği'nden henüz 10 Şubat Perşembe gününe ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Çankırı okul tatilleri ile ilgili hızlı b ilgi almak için Valiliğin duyuruları takip edilebilir.

Çankırı'da 9 Şubat'ta okullar tatil edildi

Çankırı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Abdullah AYAZ başkanlığında, aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile Valilik toplantı salonunda toplanmıştır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Çankırı Meteoroloji Müdürlüğünün verilerinden elde edilen bilgiler ve Çankırı Meteoroloji Müdürlüğünün verdiği bilgiler doğrultusunda;

1- İlimiz genelinde 09.02.2022 Çarşamba günü görülecek yoğun yağış ile rüzgârın fırtına şekline dönüşeceğinden dolayı özel, kamu eğitim öğretim ve rehabilitasyon merkezlerinin 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine,

2- 09.02.2022 Çarşamba günü kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların (ebeveynlerden birinin) idari izinli sayılmasına, Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Çankırı 10 Şubat hava durumu

Çankırı genelinde 10 Şubat günü rüzgarlı hava etkisini gösterecek. Çankırı'da hava sıcaklıkları yer yer sıfırın altında olacak.