Kayseri'de yarın (10 Şubat) okullar tatil mi? Kayseri'de yarın okul var mı? Kayseri'de kar tatili var mı? Yoğun kar yağışları ülkenin pek çok ilinde devam ediyor. Kar yağışları nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Kayseri'de de 10 Şubat Perşembe günü yoğun kar yağışının etkisini göstereceği bekleniyor. Durum böyle olunca Kayseri'de yaşayan öğrenciler ve veliler 10 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki Kayseri'de 10 Şubat'ta okullar tatil edilecek mi?

Kayseri'de yarın (10 Şubat) okullar tatil mi? Kayseri'de yarın okul var mı? Kayseri'de kar tatili var mı? Yoğun kar yağışları ülkenin pek çok ilinde devam ediyor. Kar yağışları nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Kayseri'de de 10 Şubat Perşembe günü yoğun kar yağışının etkisini göstereceği bekleniyor. Durum böyle olunca Kayseri'de yaşayan öğrenciler ve veliler 10 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki Kayseri'de 10 Şubat'ta okullar tatil edilecek mi?

Ülkemiz yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Pek çok ilimizden kar yağışları haberi peş peşe gelmeye başladı. Yoğun kar yağışları nedeniyle bazı illerde ve ilçelerde de okullar tatil edildi. 9 Şubat Çarçamba günü okulların tatil edilmesiyle Kayseri'de yaşayan öğrenciler yarın okul olup olmadığını araştırmaya başladı. Kayseri'de yarın (10 Şubat) okullar tatil mi? Kayseri'de yarın okul var mı? Kayseri'de kar tatili var mı? sorusu pek çok kişi tarafından internette araştırılmaya başlandı.

Kayseri'de yarın (10 Şubat) okullar tatil mi?

Kayseri'de okulların tatil edilip edilmeyeceği kararını Kayseri Valiliği veriyor. Valilik bu yönde bir karar alırsa haberimizde sizlere duyuracağız. Ayrıca ilçe bazlı okul tatilleri de gelebilr. İlçe okul tatillerine ise kaymakamlıklar karar veriyor.

Kayseri'de yarın (10 Şubat) okul var mı?

Kayseri'de 10 Şubat günü ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Tersi yönde bir açıklama ve karar alınıncaya kadar Kayseri'de eğitimler devam edecek.

10 Şubat Kayseri hava durumu

Kayseri'de 10 Şubat günü kar yağışı bekleniyor. Kayseri'de gün içinde en düşük hava sıcaklığının ise sıfırın altında 2 derece olması bekleniyor. Kayseri'de soğuk haalar etkisini gösteriyor.