Konya'da yarın (10 Şubat Perşembe) okullar tatil mi? Konya'da yarın okul var mı? Olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Şubat günü ülke genelinde pek çok il ve ilçede okullar tatil edilmişti. Konya'nın da bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildiği açıklanmıştı. Kar yağışlarının yer yer devam ettiği Konya'da öğrenciler ve veliler 10 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İşte 10 Şubat Konya kar tatiline ilişkin detaylar...

Konya'da yarın (10 Şubat Perşembe) okullar tatil mi? Konya'da yarın okul var mı? Olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Şubat günü ülke genelinde pek çok il ve ilçede okullar tatil edilmişti. Konya'nın da bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildiği açıklanmıştı. Kar yağışlarının yer yer devam ettiği Konya'da öğrenciler ve veliler 10 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İşte 10 Şubat Konya kar tatiline ilişkin detaylar...

Konya'da yoğun kar yağışları nedeniyle yaşam adeta felç oldu. Yaşnan olumsuzluk nedeniyle eğitim öğetim faaliyetlerine de ara verildiği açıklanmıştı. Yağış nedeniyle Akşehir, Altınekin, Akören, Ahırlı, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Hüyük, Hadim, Kadınhanı, Karatay, Ilgın, Sarayönü, Seydişehir, Selçuklu, Meram, Taşkent, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek.

Konya'da yarın (10 Şubat Perşembe) okullar tatil mi?

Konya'da 10 Şubat Perşembe gününe ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konya'da kar tatiline Konya Valiliği karar veriyor. Ayrıca ilçe bazlı kar tatilleri için de kaymakamlık açıklamaları yakından takip edilebilir. 10 Şubat Konya kar tatili açıklaması gelirse haberimizi güncelleyeceğiz.

Konya'da yarın okul var mı?

Konya'da şimdiye kadar kar tatili açıklaması gelmedi. Dolayısıyla Konya'da eğitimler 10 Şubat Perşembe günü de devam edecek.

Konya 10 Şubat hava durumu

Konya'da 10 Şubat Perşembe günü soğuk ve kar yağışlı bir gün yaşanması bekleniyor. Konya'da gün içinde en düşük sıcaklık -2 derece civarında olacak. İşte 10 Şubat Konya hava durumu tahmini...