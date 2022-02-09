DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Doktor tavsiyesiyle başladığı satrançta il birincisi oldu
'Tayyip dede, Allah size şifa versin...' Erdoğan'dan vatandaşlara teşekkür
AEK - PAOK maçı canlı izle! CANLI
Denizlispor - Trabzonspor maçı şifresiz nasıl izlenir?
Suudi Arabistan'da dev uyuşturucu operasyonu
Karaman'da yarın okullar tatil mi? Karaman-Tokat 10 Şubat Perşembe okullar tatil edildi mi?
Uşak'ta yarın (10 Şubat) okullar tatil mi? Uşak'ta 10 Şubat Perşembe okul var mı? Uşak'ta kar tatili uzadı mı?
Almanya’dan Rusya'ya yaptırımları açıklamama kararı
Almanya: DW, 5 Arap gazeteciyi işten çıkardı
Kayseri'de yarın (10 Şubat) okullar tatil mi? Kayseri'de yarın okul var mı? Kayseri'de kar tatili var mı?
IMF: Merkez bankası dijital para birimleri için tek bir model yok
Sivas'ta yarın 10 Şubat Perşembe okullar tatil mi? Sivas'ta yarın okul var mı?
Devlet SMA ilaçlarını karşılıyor mu?
MSÜ sınav ücreti nasıl ödenir? MSÜ sınav ücreti son ödeme tarihi nedir?
Konya'da yarın (10 Şubat Perşembe) okullar tatil mi? Konya'da yarın okul var mı?

TIMETURK / GENEL / Konya'da yarın (10 Şubat Perşembe) okullar tatil mi? Konya'da yarın okul var mı?

Konya'da yarın (10 Şubat Perşembe) okullar tatil mi? Konya'da yarın okul var mı?

Konya'da yarın (10 Şubat Perşembe) okullar tatil mi? Konya'da yarın okul var mı? Olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Şubat günü ülke genelinde pek çok il ve ilçede okullar tatil edilmişti. Konya'nın da bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildiği açıklanmıştı. Kar yağışlarının yer yer devam ettiği Konya'da öğrenciler ve veliler 10 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İşte 10 Şubat Konya kar tatiline ilişkin detaylar...

2 Saat Önce
2022-02-09 18:46:20
Konya'da yarın (10 Şubat Perşembe) okullar tatil mi? Konya'da yarın okul var mı?

Konya'da yarın (10 Şubat Perşembe) okullar tatil mi? Konya'da yarın okul var mı? Olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Şubat günü ülke genelinde pek çok il ve ilçede okullar tatil edilmişti. Konya'nın da bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildiği açıklanmıştı. Kar yağışlarının yer yer devam ettiği Konya'da öğrenciler ve veliler 10 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İşte 10 Şubat Konya kar tatiline ilişkin detaylar...

Konya'da yoğun kar yağışları nedeniyle yaşam adeta felç oldu. Yaşnan olumsuzluk nedeniyle eğitim öğetim faaliyetlerine de ara verildiği açıklanmıştı. Yağış nedeniyle Akşehir, Altınekin, Akören, Ahırlı, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Hüyük, Hadim, Kadınhanı, Karatay, Ilgın, Sarayönü, Seydişehir, Selçuklu, Meram, Taşkent, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek.

Konya'da yarın (10 Şubat Perşembe) okullar tatil mi?

Konya'da 10 Şubat Perşembe gününe ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konya'da kar tatiline Konya Valiliği karar veriyor. Ayrıca ilçe bazlı kar tatilleri için de kaymakamlık açıklamaları yakından takip edilebilir. 10 Şubat Konya kar tatili açıklaması gelirse haberimizi güncelleyeceğiz.

Konya'da yarın okul var mı?

Konya'da şimdiye kadar kar tatili açıklaması gelmedi. Dolayısıyla Konya'da eğitimler 10 Şubat Perşembe günü de devam edecek.

Konya 10 Şubat hava durumu

Konya'da 10 Şubat Perşembe günü soğuk ve kar yağışlı bir gün yaşanması bekleniyor. Konya'da gün içinde en düşük sıcaklık -2 derece civarında olacak. İşte 10 Şubat Konya hava durumu tahmini...

konya_56

Denizli'de yarın 10 Şubat okullar tatil mi? Denizli Çameli İlçesi'nde kar tatili uzatıldı mı? Denizli'de yarın okul var mı?
İLİŞKİLİ HABERDenizli'de yarın 10 Şubat okullar tatil mi? Denizli Çameli İlçesi'nde kar tatili uzatıldı mı? Denizli'de yarın okul var mı?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş