Sivas'ta yarın 10 Şubat Perşembe okullar tatil mi? Sivas'ta yarın okul var mı? sorusu Sivas'ta yaşayan binlerce öğrenci ve veli tarafından sorulmaya başlandı. Soğuk havaların etkili olduğu Sivas'ta kar yağışları da devam ediyor. Yoğun kar yağışları nedeniyle pek çok ilde ve ilçede okullar tatil edildi. Peki 10 Şubat Perşembe günü için Sivas'ta okullar tatil edildi mi?

Sivas'ta yarın 10 Şubat Perşembe okullar tatil mi? Sivas'ta yarın okul var mı? Ülkemiz yeni bir soğuk hava dalgasının etisi altına girdi. Pek çok ilde kar yağışları etkisini gösteriyor. Kar yağışları en çok ulaşımın aksamasına neden oluyor. Durum böyle olunca kentte yaşam adeta felç oluyor. Kar yağışları nedeniyle 9 Şubat gini 8 ilin tamamında ve bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Sivas'ta da yoğun kar yağışı beklenirken 10 Şubat'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

Sivas'ta yarın 10 Şubat Perşembe okullar tatil mi?

Sivas'ta okulların tatil edilmesi kararını Sivas Valiliği veriyor. Ayrıca ilçe bazlı okul tatillerine kaymakamlıklar karar veriyor. Sivas'ta 10 Şubat Perşembe günü için henüz bir kar tatili kararı alınmadı.

Sivas'ta yarın (10 Şubat)okul var mı?

Yoğun kar yağışının beklendiği Sivas'ta kar tatili duyuruları için Valiliğin sosyal medya hesapları yakından takip edilebilir. Şu anda Sivas'ta 10 Şubat için kar tatili açıklaması henüz gelmedi.

Sivas 10 Şubat hava durumu tahmini

Sivas'ta soğuk havalar etkisini gösteriyor. Sivas'ta 10 Şubat günü kar yağışları bekleniyor. Ayrıca Sivas'ta en düşük hava sıcaklığının gün için eksi 3 civarında olması bekleniyor.

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