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TIMETURK / GENEL / Denizli'de yarın 10 Şubat okullar tatil mi? Denizli Çameli İlçesi'nde kar tatili uzatıldı mı? Denizli'de yarın okul var mı?

Denizli'de yarın 10 Şubat okullar tatil mi? Denizli Çameli İlçesi'nde kar tatili uzatıldı mı? Denizli'de yarın okul var mı?

Denizli'de yarın 10 Şubat okullar tatil mi? Denizli Çameli İlçesi'nde kar tatili uzatıldı mı? Denizli'de yarın okul var mı? Yoğun kar yağışları nedeniyle ülkemizde pek çok il ve ilçede okullar tatil edildi. 9 Şubat Çarşamba günü Denizli'nin Çameli ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmişti. Denizli'de yaşayan vatandaşlar yarın da tatil olup olmadığını merak ediyor.

26 Dakika Önce
2022-02-09 17:37:39
Denizli'de yarın 10 Şubat okullar tatil mi? Denizli Çameli İlçesi'nde kar tatili uzatıldı mı? Denizli'de yarın okul var mı?

Denizli'de yarın 10 Şubat okullar tatil mi? Denizli Çameli İlçesi'nde kar tatili uzatıldı mı? Denizli'de yarın okul var mı? Kış yüzünü iyiden iyiye göstermeye başladı. Ege illerinde de yoğun kar yağışı kendisini gösteriyor. Havaların ani soğuması ile başlayan kar yağışları yaşamı da olumsuz etkiliyor. Kar yağışları nedeniyle yollar kapanıyor ve ulaşım çileye dönüşüyor. Denizli'de de yoğun kar yağışları nedeniyle okullar Çameli ilçesinde tatil edilmişti. Tatlilin devam edip etmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor.

Denizli'de yarın 10 Şubat okullar tatil mi?

Denizli'de 10 Şubat Perşembe günü ile ilgili şu ana kadar gelen kar tatili haberi bulunmuyor. Denizli'de kar tatiline Denizli Valiliği karar veriyor. İlçelerde ise kaymakamlık kar tatili ilan edebiliyor.

Denizli Çameli İlçesi'nde kar tatili uzatıldı mı?

Denizli'nin Çameli ilçesinde kar yağışları nedeniyle okullar 9 Şubat'ta tatil edilmişti. Yüz yüze eğitimlerin uzaktan yapılmasına karar verilmişti. Açıklamada insan sağlığı ve trafik güvenliği için tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi. 10 Şubat Perşembe günü için ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Denizli hava durumu 10 Şubat

Denizli'de havalar gittikçe ısınıyor. Denizli'de 10 Şubat günü yer yer yağmurlu bir gün bekleniyor. Ancak Denizli'nin bazı bölgelerinde ise kar yağışı görülebilir. .

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