Şanlıurfa'da 23 Nisan'da otobüsler ücretsiz mi? Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli'de 23 Nisan'da otobüs (toplu taşıma) bedava mı, ücretsiz mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Uzun aradan sonra Koronavirüs kısıtlamaları olmadan kutlanacak olan 23 Nisan oldukça renkli geçecek. Bu günde çocukları ile gezmeye çıkmak isteyen aileler de otobüslerin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. 23 Nisan kutlamaları Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli'de de şenlik havasında kutlanacak.

Şanlıurfa'da 23 Nisan'da otobüsler ücretsiz mi? Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli'de 23 Nisan'da otobüs (toplu taşıma) bedava mı, ücretsiz mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Uzun aradan sonra Koronavirüs kısıtlamaları olmadan kutlanacak olan 23 Nisan oldukça renkli geçecek. Bu günde çocukları ile gezmeye çıkmak isteyen aileler de otobüslerin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. 23 Nisan kutlamaları Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli'de de şenlik havasında kutlanacak.

Yıllar sonra kovid-19 kısıtlamaları olmadan 23 Nisan etkinlikleri düzenlenecek. 2 yıl boyunca kısıtlamalara takılan 23 Nisan Ulıusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene Türkiye'nin her yerinde büyük coşkuyla kutşanacak. Kent meydanlarında çocuklara özel gösteriler ve etkinlikler düzenlenecek. 23 Nisan'da çocuklarını bu etkinliklere götürmek isteyenler otobüslerin ve toplu taşımaların ücretsiz mi olduğunu merak ediyor.

Şanlıurfa'da 23 Nisan'da otobüsler ücretsiz mi?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Beyazgül: “Şanlıurfa

sokaklarında çocuk seslerinin yankılandığı bir bayramı hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

Başkan Beyazgül “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı geleceğimizin teminatı olan çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. Millet iradesinin ve egemenliğinin sembolü olan, TBMM'nin açılışının yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşku ile kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz.

Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli'de 23 Nisan'da otobüs (toplu taşıma) bedava mı, ücretsiz mi?

Bazı illerimizde 23 Nisan'da otobüs, metro, tamvay gibi topluı taşımalar ücretsiz hizmet veriyor. Bazı illerimizde de indirimli yada normal ücret tarifesi geçerli oluyor. 23 Nisan'da toplu ulaşımın ücretsiz olup olmadığına dair sorular pek çok kişi tarafından soruluyor. Yaşadığınız ilin belediyesi ile irtibata geçerek 23 Nisan'da otobüslerin ücretsiz olup olmadığı bilgisine ulaşabilirsiniz.