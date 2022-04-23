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TIMETURK / GENEL / 23 Nisan'da Konya'da otobüsler ücretsiz mi? Konya'da otobüs, tamvay 23 Nisan'da bedava mı? Konya'da Çocuk Bayramında toplu ulaşım ücretsiz mi?

23 Nisan'da Konya'da otobüsler ücretsiz mi? Konya'da otobüs, tamvay 23 Nisan'da bedava mı? Konya'da Çocuk Bayramında toplu ulaşım ücretsiz mi?

23 Nisan'da Konya'da otobüsler ücretsiz mi? Konya'da otobüs, tamvay 23 Nisan'da bedava mı? Konya'da Çocuk Bayramında toplu ulaşım ücretsiz mi? soruları Konya'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Tüm Türkiye'de olduğu gini Konya'da da 23 Nisan törenleri bu sene korona kısıtlamaları olmadan yapılacak. Konya'da 23 Nisan'da çocuklarını etkinliklere götürmek isteyen aileler 23 Nisan'da otobüslerin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor.

2 Saat Önce
2022-04-23 09:31:28
23 Nisan'da Konya'da otobüsler ücretsiz mi? Konya'da otobüs, tamvay 23 Nisan'da bedava mı? Konya'da Çocuk Bayramında toplu ulaşım ücretsiz mi?

23 Nisan'da Konya'da otobüsler ücretsiz mi? Konya'da otobüs, tamvay 23 Nisan'da bedava mı? Konya'da Çocuk Bayramında toplu ulaşım ücretsiz mi? soruları Konya'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Tüm Türkiye'de olduğu gini Konya'da da 23 Nisan törenleri bu sene korona kısıtlamaları olmadan yapılacak. Konya'da 23 Nisan'da çocuklarını etkinliklere götürmek isteyen aileler 23 Nisan'da otobüslerin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs kısıtlamalarının gölgesinde kalmıştı. Uzun aradan sonra Kovid-19 kısıtlamaları olmadan 23 Nisan kıutlamaları yapılacak. Türkiye'nin her köşesinde yapılacak olan kutlamalar şenlik havasında geçecek. Konya'da da 23 Nisan'da kutlamalar yapılacak. Konya'da çocukları ile kutlamalara katılmak isteyen aileler 23 Nisan'da tplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor.

23 Nisan'da Konya'da otobüsler ücretsiz mi?

Konya'da 23 Nisan'da otobüslerin ücretsiz olup olmadığına dair henüz bir duyuru yapılmadı. Konya'da toplu taşıma ile ilgili sorularınızı 444 55 42 ve 153 numaralarını arayarak sorabilirsniz.

Konya'da otobüs, tamvay 23 Nisan'da bedava mı?

Konya'da otobüs ve tramvayların 23 Nisan'da ücretsiz mi yoksa ücretli mi olduğuna dair bilgiyi belediye ile irtibara geçerek öğrenebilirsiniz.

80 Binde Devri Alem Parkı 23 Nisan'da ücertsiz mi?

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm çocuklarla birlikte coşkulu bir şekilde kutlayacaklarını belirterek, “Çocuklarımızın 23 Nisan sevincine ortak olmak adına hazırlıklarımızı tamamladık. 80 Binde Devri Alem Parkımız o gün ücretsiz olarak hizmet verecek. Birbirinden farklı, eğlenceli etkinliklerle güzel bir gün olacağını umut ediyoruz. Ayrıca program öncesi Meram Son Durak mevkiinden de servislerle hemşehrilerimizin parkımıza ulaşımını sağlayacağız. Bayramın mutluluğunu hep birlikte yaşamak adına tüm aileleri, çocuklarıyla birlikte 23 Nisan Cumartesi günü saat 12.00'de 80 Binde Devri Alem Parkımıza bekliyorum” diye konuştu.

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