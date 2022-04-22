Antalya'da 23 Nisan'da otobüsler ücretsiz mi? Antalya'da otobüs-metro-tramvay 23 Nisan'da bedava mı? Çocuk Bayramında toplu taşıma ücretsiz mi? Antalya'da 23 Nisan Çocuk Bayramında toplu taşıma ücretsiz mi? soruları Antalya'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da 23 Nisan şenlik havasında geçecek. Geçtiğimiz yıllarda koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan kutlamaları kısıtlamaların gölgesinde kalmıştı. Bu sene etkinlikler oldukça renkli geçecek. Antalya'da da çocuklarını etkinliklere götürmek isteyen vatandaşlar otobüslerin ücretsiz olup olmadığını araştırıyor.

Antalya'da 23 Nisan'da otobüsler ücretsiz mi? Antalya'da otobüs-metro-tramvay 23 Nisan'da bedava mı? Çocuk Bayramında toplu taşıma ücretsiz mi? Antalya'da 23 Nisan Çocuk Bayramında toplu taşıma ücretsiz mi? soruları Antalya'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da 23 Nisan şenlik havasında geçecek. Geçtiğimiz yıllarda koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan kutlamaları kısıtlamaların gölgesinde kalmıştı. Bu sene etkinlikler oldukça renkli geçecek. Antalya'da da çocuklarını etkinliklere götürmek isteyen vatandaşlar otobüslerin ücretsiz olup olmadığını araştırıyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle 23 Nisan şenlikleri kısıtlamalara takılmıştı. Uzun aradan sonra korona kısıtlamaları olmadan 23 Nisan kutlanacak. Yurt genelinde olduğu gibi Antalya'da da 23 Nisan kutlamaları oldukça renkli geçecek. Çocuklar okullarında gösteri yaparken kent meydanlarında konserler ve etkinlikler düzenlenecek. 23 Nisan'da Antalya'da çocuklarını gezdirmek isteyen aileler de toplu ulaşımın ücretsiz olup olmadığını merak ediyordu. Beklenen açıklama geldi...

Antalya'da 23 Nisan'da otobüsler ücretsiz mi?

Antalya'da 23 Nisan günü Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı otobüsler ve raylı sistemler vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. 23 Nisan'da tüm Antalyalılar ücretsiz ulaşımın keyfini çıkaracak.

Antalya'da otobüs-metro-tramvay 23 Nisan'da bedava mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden sevindiren haber geldi. 23 Nisan Cumartesi Antalya Büyükşehir Belediyesinin resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ve nostalji tramvayı vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Antalya'da 5 gün sürecek kutlama

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 5 gün sürecek şenliklerle dolu dolu kutlamaya hazırlanıyor. Çocuklar için konserler, müzik ve dans gösterileri, yarışmalar ve pek çok etkinlik düzenlenecek. Birbirinden renkli ve farklı aktivitelerin yer alacağı kutlamalar kapsamında 23 Nisan akşamı Tük pop müziğinin sevilen isimlerinden Mustafa Sandal da muhteşem bir konser verecek.