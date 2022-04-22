Ankara'da 23 Nisan'da otobüsler ücretsiz mi? Ankara EGO otobüs, metro, Ankaray 23 Nisan'da bedava mı? Ankara'da 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi? soruları Ankara'da yaşayan binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 23 Nisan kutlamaları geçtiğimiz yıllarda kısıtlamalar nedeniyle bir hayli sönük geçmişti. Bu sene 23 Nisan tüm şehirlerde coşkuyla kutlanacak. Ankara'da da okullarda ve kent meydanlarında 23 Nisan kutlamaları yapılacak. Resmi tatil olması nedeniyle çocuklarıyla gezmek isteyen Ankaralılar Ankara'da otobüslerin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

Ankara'da 23 Nisan'da otobüsler ücretsiz mi? Ankara EGO otobüs, metro, Ankaray 23 Nisan'da bedava mı? Ankara'da 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi? soruları Ankara'da yaşayan binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 23 Nisan kutlamaları geçtiğimiz yıllarda kısıtlamalar nedeniyle bir hayli sönük geçmişti. Bu sene 23 Nisan tüm şehirlerde coşkuyla kutlanacak. Ankara'da da okullarda ve kent meydanlarında 23 Nisan kutlamaları yapılacak. Resmi tatil olması nedeniyle çocuklarıyla gezmek isteyen Ankaralılar Ankara'da otobüslerin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ankara'da tüm coşkusuyla kutlanacak. Kovid-19 salgınında sonra ilk defa kısıtlamasız geçirilecek olan 23 Nisan etkinliklerine katılmak isteyen Ankaralılar EGO otobüs seferlerinin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama geldi.

Ankara'da 23 Nisan'da otobüsler ücretsiz mi?

Ankara'da 23 Nisan günü toplu taşıma seferleri tüm vatandaşlar ücretsiz olacağı duyuruldu. Resmi tatil günlerinden biri olan 23 Nisan'da çocuklarıyla birlikte gezmek isteyen aileler bu haber ile sevindi. Havaların da güzel olması ile pek çok Ankaralı 23 Nisan'da dışarıda olacak.

Ankara EGO otobüs, metro, Ankaray 23 Nisan'da bedava mı?

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”mızın 102. yılı olan 23 Nisan 2022 Cumartesi günü vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet verecektir.

Ankara'da 23 Nisan ücretsiz ulaşım kaçta başlayacak?

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan “İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması …” kararı gereği vatandaşlarımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, ücretsiz faydalanabileceklerdir.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ankara'da konser verecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Şef Tolga Taviş yönetiminde 22 Nisan Cuma günü çocuklara özel vereceği konserde, "Fonikler Köyü" ile 23 Nisan çocuk marşlarını seslendirecek.

Taviş'in bestelediği interaktif eser Fonikler Köyü, çocukların orkestraya katkı sağlamasına imkan verecek. Devlet Çoksesli Korosu ve Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ise 23 Nisan Cumartesi "Birlikte Söyle: Geleceğe Çok Ses" etkinliği düzenleyecek. Etkinlikte şenlik havası CSO Ada Ankara'nın bahçesine taşacak. Masal kahramanları, pamuk şekerci, mısırcı, hulahopçu ve baloncunun karşıladığı minik müzikseverler, konserde sevilen çocuk şarkılarıyla marşları dinleme imkanı bulacak. Ankara'daki 7 okuldan gelen 300 öğrencinin de katılımıyla yaklaşık 600 kişilik dev koro, Şef Mine Özalp ve Şef Burak Onur Erdem yönetiminde şarkıları ve marşları seslendirecek. CSO'nun Tarihi Salonu ise 23 Nisan sabahı Şef Aylin Şengün Taşçı yönetiminde "Aynı Bahçenin Çiçekleri" konserine ev sahipliği yapacak. Konser Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamında yapılacak.

EGO nedir?

Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü, Ankara'da Ulaşım hizmetleri veren Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir kuruluştur. 1 Ocak 1950'de Belediye Otobüs İdaresi bünyesine dâhil edilmiştir. 1950-2001 yılları arasında Ankara'ya havagazı (1990'lardan sonra doğalgaz) ve elektrik dağıtımı da yapan kuruluş, bu hizmetlerin özelleştirilmesi ile birlikte günümüzde sadece otobüs ve raylı sistem ile şehir içi toplu ulaşımı hizmeti vermektedir. .