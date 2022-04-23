23 Nisan'da Adana'da otobüsler ücretsiz mi? Adana'da 23 Nisan'da otobüs bedava mı, ücretli mi? Çocuk Bayramında toplu ulaşım ücretsiz mi? 2 yıl aradan sonra koronavirüs kısıtlamaları olmadan tüm Türkiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. Tüm ülkede renkli geçecek olan kutlamalar Adana'da da şenlik havasında geçecek. Adana'da havaların da güzel olmasıyla çocuklarını gezmeeye çıkarmak isteyenler toplu taşımanın ücretsiz mi yoksa indirimli mi olduğunu araştırmaya başladı.

23 Nisan'da Adana'da otobüsler ücretsiz mi? Adana'da 23 Nisan'da otobüs bedava mı, ücretli mi? Çocuk Bayramında toplu ulaşım ücretsiz mi? 2 yıl aradan sonra koronavirüs kısıtlamaları olmadan tüm Türkiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. Tüm ülkede renkli geçecek olan kutlamalar Adana'da da şenlik havasında geçecek. Adana'da havaların da güzel olmasıyla çocuklarını gezmeeye çıkarmak isteyenler toplu taşımanın ücretsiz mi yoksa indirimli mi olduğunu araştırmaya başladı.

Türm Türkiye'de bu sene koronavirüs kısıtlamalarının gölgesinde kalmayacak şekilde 23 Nisan kutlamaları yapılacak. Okullarda ve kent merkezlerinde gösteriler düzenlenecek, konserler verielecek, çocuklar azel etkinlikller düzenlenecek. Adana'da da çocukları sevindirecek renkli gösteriler düzenlenecek. Adana Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan'ın şenlik havasında geçmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Adana'da çocuklarını bu şenliklere götürmek isteyen aileler otobüslerin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki Adana'da otobüsler, toplu taşıma 23 Nisan'da ücretsiz mi yoksa ücretli mi?

23 Nisan'da Adana'da otobüsler ücretsiz mi?

Bazı kentlerimizde 23 Nisan'da otobüsler, metrolar ve tamvaylar ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet verirken bazıları ise indirimli yada normal ücret tarifesi üzerinden hizmet veriyor. Adana'da yaşayan vatandaşlarımız da Adana'da toplu taşımaların ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğunu merak ediyor. Adana'da otobsler ile ilgili konuda soru sormak için +90(322) 455 35 00 telefon numaraıs ile irtibata geçebilirsiniz.

Adana'da Tekno Çocuk Bayramı etkinliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Tekno Çocuk Bayramı etkinliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık'ın katılımıyla Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (Teknokent) gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Vali Dr. Süleyman Elban, Adana Milletvekilleri Mehmet Şükrü Erdinç ve Abdullah Doğru, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay ile çeşitli illerden gelen çok sayıda çocuk katıldı.

Kurdele kesimiyle başlayan programda Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'den sonra konuşan Vali Elban, bugün anlamlı bir program gerçekleştirdiklerini söyledi.