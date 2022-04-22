23 Nisan'da İzmir ESHOT ücretsiz mi, indirimli mi? İzmir'de otobüsler 23 Nisan'da ücretsiz mi? Metro, İZBAN (toplu ulaşım) bedava mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de büyük coşkuyla kutlanacak. Türkiye'nin resmi tatilleri ve ulusal bayramları arasında yer alan bu kutlu günde izinli olan vatandaşlar çocukları ile gezmeye çıkmak istiyor. İzmir'de 23 Nisan'da toplu ulaşımı kullanmak isteyenler ESHOT otobüsleri ücretsiz mi? sorusuna yanıt arıyor.

23 Nisan'da İzmir ESHOT ücretsiz mi, indirimli mi? İzmir'de otobüsler 23 Nisan'da ücretsiz mi? Metro, İZBAN (toplu ulaşım) bedava mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de büyük coşkuyla kutlanacak. Türkiye'nin resmi tatilleri ve ulusal bayramları arasında yer alan bu kutlu günde izinli olan vatandaşlar çocukları ile gezmeye çıkmak istiyor. İzmir'de 23 Nisan'da toplu ulaşımı kullanmak isteyenler ESHOT otobüsleri ücretsiz mi? sorusuna yanıt arıyor.

2 yıl aradan sonra ilk defa koroanvirüs kısıtlamaları olmadan 23 Nisan kutlanacak. Türkiye'nin her köşesinde şenlik havasında geçecek olan etkinlikler İzmir'de de oldukça renki olacak. İzmir'de çocukları ile birlikte şenliklere ve etkinliklere katılmak isteyen aileler toplu ulaşımın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda İzmir'de ESHOT (otobüs,metro) seferlerinde 23 Nisan'da indirim uygulanmıştı.

23 Nisan'da İzmir ESHOT ücretsiz mi, indirimli mi?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 23 Nisan ESHOT seferlerine dair henüz resmi br açıklama gelmedi. İzmir'de yaşayan vatandaşlar 23 Nisan'da otobüs, metro ve İZBAN'a ücretli binecek. İzmir'de 23 Nisan'da mevcut ulaşım tarifesi uygulanmaya devam edecek. Konuya ilişkin herhangi bir gelişme olması halinde haberimizi güncelleyeceğiz.

İzmir'de otobüsler 23 Nisan'da ücretsiz mi?

İzmir'de 23 Nisan'da toplu taşımanın ücretsiz mi yoksa indirimli olduğunu merak edenler Hemşehri İletişim Merkezi 444 40 35 numarasını arayarak bilgi sahibi olabilirler.

İzmir'de şenlikler renkli olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenleyeceği etkinliklerle çocuklar bu yıl bayramı doyasıya kutlayacak. 23 Nisan Cumartesi günü Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda saat 12.00'de başlayacak kortej ile Kültürpark Lozan Kapısı'na kadar yürünecek. Kültürpark'ta gün boyu çocuklar için hazırlanmış etkinlikler var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de programa katılarak çocuklarla buluşacak. 23 Nisan'da Limontepe'de çocuk parkının, 24 Nisan'da ise Tire Çocuk Belediyesi'nin açılışı yapılacak.

Eshot nedir?

ESHOT Genel Müdürlüğü ya da kısaca ESHOT, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs işletmesinin adıdır.

1943 yılında İzmir Belediyesi'ne bağlı bir işletme olarak kurulmuştur. Açılımı Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs'tür. Daha sonra Elektrik Gediz Edaş olarak ve Su İzsu olarak ayrılmış Havagazı ve Troleybüs bölümleri kapatılmıştır. Bugün yalnızca Otobüs bölümü çalışmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde şehiriçi ulaşımı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir Genel Müdürlük olarak faaliyet göstermektedir.