23 Nisan'da İstanbul'da otobüsler bedava mı? İETT Otobüs, metro, metrobüs herkese mi ücretsiz? Sadece çocuklara mı ücretsiz? 23 Nisan 2022 yılında tüm Türkiye'de kutlanacak. 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatiller içerisinde yer alıyor. Tatili fırsat bilerek ailesiyle birlikte İstanbul'da gezintiye çıkmak isteyenler 23 Nisan'da İETT otobüs seferlerinin ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. İşte 2022 yılında İETT'nin ücretsiz olduğu günler...

23 Nisan'da İstanbul'da otobüsler bedava mı? İETT Otobüs, metro, metrobüs herkese mi ücretsiz? Sadece çocuklara mı ücretsiz? 23 Nisan 2022 yılında tüm Türkiye'de kutlanacak. 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatiller içerisinde yer alıyor. Tatili fırsat bilerek ailesiyle birlikte İstanbul'da gezintiye çıkmak isteyenler 23 Nisan'da İETT otobüs seferlerinin ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. İşte 2022 yılında İETT'nin ücretsiz olduğu günler...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına sayılı saatler kala İstanbul'da yaşayanlar İETT otobüs, metrobüs, metro ve Maryaray seferlerinin ücretsiz mi olacağını merak ediyor. Geçtiğimiz 2 yıl boyunca 23 Nisan'da pandemi kısıtlamalarna takılmıştı. Uzun aradan sonra kovid-19 kısıtlamalarına takılmadan bu sene 23 Nisan kutlanacak. Resmi tatiller arasında yer alan 23 Nisan'da çocukları ve ailesiyle İstanbul'da gezmek isteyenler İETT sferlerinin ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağını araştırmaya başladı.

23 Nisan'da İstanbul'da otobüsler bedava mı?

2022 yılında resmi tatil ve bayram günleri içerisinde 23 Nisan'da bulunuyor. İETT geçtiğimiz yıllarda 23 Nisan'da aulaşımı ücretsi yapmıştı. 2022 yılı için İETT'den henüz bir duyuru gelmedi. Ancak İETT otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerinin 23 Nisan'da ücretsiz olacağı tahmin ediliyor.

İETT Otobüs, metro, metrobüs herkese mi ücretsiz?

İETT sferlerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağına dair net bilgiye ALO 153 üzerinden erşebilirsiniz. ALO 153 7 gün 24 saat vatandaşlara hizmet veriyor.

ALO 153 (Beyaz Masa) nedir?

Beyaz Masa, Çözüm Merkezi ya da Alo 153 Türkiye genelinde belediyelerce uygulanmakta olan talep, öneri ve şikayet değerlendirme birimidir.

Beyaz Masa 1990'lı yıllarda Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı yaptığı dönemde oluşturulmaya başlanmış bir belediye uygulamasıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu birimi kuran Cevdet Tellioğlu olmuştur.Mart 2016'da Yenilenen Beyaz Masa süreçleriyle birlikte her müdürlükte, Alo 153 ile koordineli çalışacak yeni ekipler kurgulanmıştır. 2010 yılı kurum verilerine göre İstanbul'da Haziran Ayı itibarıyla toplam 3.586.331 başvuru olmuştur. Bu başvuruların 3.216.232'si sözlü cevaplanmış ve 367.648'i çözümlenmiştir

2022 İETT ücretsiz günleri

1 Ocak 2022 (Yılbaşı)

23 Nisan (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)

1 Mayıs (Emek ve Dayanışma Günü)

19 Mayıs (Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı)

2-3 Mayıs (Ramazan Bayramı – 3 Gün)

15 Temmuz (Demokrasi ve Özgürlükler Günü)

9-12 Temmuz (Kurban Bayramı – 4 Gün)

30 Ağustos (Zafer Bayramı)

29 Ekim (Cumhuriyet Bayramı)

2022 Okul Açılış Günü (Eylül)

ÖSYM Sınavları –YKS, YGS, TYT, AYT (Öğrenci ve görevlilere sınav saatlerinde)

AÖF Sınavları (Öğrenci ve görevlilere sınav saatlerinde)

İTT nedir?

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri veya resmî kısaltmasıyla İETT, İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma hizmeti veren kuruluştur.