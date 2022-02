Regaip Kandil namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili namazı saat kaçta ve kaç rekat? Mübarek 3 aylar başlamasından sonra ilk kandil gecesi ülkemizde ve dünyada milyarlarca Müslüman dualarla ve ibadetlerle eda edecek. Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece Regaip Kandilidir. Regaip Kandili 2022 yılında 3 Şubat Perşembe gününe denk geliyor. Bu kutsal günde ibadet etmek isteyenler Regaip Kandili namazının nasıl kılındığını ve Regaip Kandili namazının kaç rekat olduğunu merak ediyor.

Regaip Kandil namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili namazı saat kaçta ve kaç rekat? Mübarek 3 aylar başlamasından sonra ilk kandil gecesi ülkemizde ve dünyada milyarlarca Müslüman dualarla ve ibadetlerle eda edecek. Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece Regaip Kandilidir. Regaip Kandili 2022 yılında 3 Şubat Perşembe gününe denk geliyor. Bu kutsal günde ibadet etmek isteyenler Regaip Kandili namazının nasıl kılındığını ve Regaip Kandili namazının kaç rekat olduğunu merak ediyor.

Milyonlarca Müslüman 3 Şubat gecesini dualarla ve ibadetlerle geçirecek. Yeni yıln ilk kandili olan Regaip Kandili, mübarek 3 ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk perşembe gecesidir. Tüm dünyada milyonlarca Müslüman bu kutsal günü ibadetlerle ve dualarla geçirmek istiyor. Regaip Kandili'nde namaz da kılmak isteyen vatandaşlar Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili namazı saat kaçta ve kaç rekat? gibi sorulara yanıt arıyor.

Regaip Kandili namazı nasıl kılınır?

Regaip Kandili'nde camiler dolup taşacak, eller Allah'a dua ve tövbe için kalkacak. Bu mübarek gecede tüm vamilerde tesbih namazı da kılınabilecek. Alimler tesbih namazının mutlaka kılınması gerektiğini belirtiyor.

Tesbih namazı dört rekâttır ve kılınışı kısaca şöyledir:

Öncelikle “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diyerek niyet edilir.

Sübhâneke'den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.

Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Regaip Kandili namazı saat kaçta ve kaç rekat?

Kandil akşam ezanı ile başlayacağı için, ibadetler de bu doğrultuda gerçekleşebilir. Regaip Kandili namazı akşam ezanının okunmasının ardından yerine getirilecek olan farz ibadetin ardından kılınabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın net bir hükmü olmasa da bu ibadetler yatsı namazı ile de sürdürülebilir.

Tesbih namazı nedir?

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

Regaip Kandili nedir?

Regaip Kandili doğrudan Kur'an kaynaklı olmasa da dinî kültürde zamanla büyük kutlamalarla kutlanmaya başlanmış ve kendisine burada önemli bir yer edinmiştir. Klasik dinî kültürün yanı sıra tasavvuf geleneği ve kültüründe de bu kandil diğer kandiller gibi önemli bir yere sahiptir. Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece. Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelen regâib sözcüğü Kur'an'da geçmez.