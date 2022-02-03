Erdoğan'dan Osman Kavala tepkisi: Mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya seyahatinden önce havalimanında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Ortak gündemimizde önemli bölgesel, uluslararası konularda fikir teatisinde bulunacağız. Salgına rağmen geçen sene 2 milyonu aşkın Ukraynalı dostumuzu Türkiye'de misafir ederek yeni bir rekora imza attık. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine kararlı adımlarla ilerliyoruz. İmzalayacağımız serbest ticaret anlaşmasının bu hedefe kısa zamanda bizi ulaştıracağına inanıyorum.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Bölgede yaşanan gerilimi yakından takip ediyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Bölgede barışı hakim kılmak için diyaloğa davet ediyoruz. Bölgemizde barış ve güven ortamının tesisi amacıyla üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum.

Bugün sayın Zelenskiy ile görüşmemizi yapacağız ardından da Çin ziyaretinden sonra sayın Putin, Türkiye ziyaretini gerçekleştireceğinin bilgisini bize vermişti. Bu iki ziyareti yapmadan onlarla görüşmeleri gerçekleştirmeden, hangi taşı nereye koyacağımızı düşünmek doğru olmaz. Görüşmelerden sonra Rusya-Ukrayna arasındaki olumsuz gelişmeleri görmek, yaşamak, bizler için doğru bir gelişme değil. Bu her iki ülkenin arasındaki sıkıntılı dönemi inşallah başarı ile atlatmayı, zira kendi aralarında da temsilciler sürekli bizim bir işgal söz konusu değildir benzeri ifadeleri kullanıyorlar. Biz de benzer şeyleri söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz.

KABİL HAVALİMANI

Taliban'ın kendi içinde yeknesaklığı yok. Nerede, neyi, nasıl ifade edeceklerini şu anda belirlemiş değiller. Bu son gelişme de malum, Kabil Havalimanı'na uçakların inmesi ve içinde de maalesef Taliban'ın kabul etmeyeceği şekilde birçok yolcunun bulunması, süreci olumsuz etkiledi. Biz bunun olumlu şekilde gelişmesi halinde Katar'la olumlu şekilde desteği sürdüreceğiz.

İSRAİL İLE İLİŞKİLER

Mart ayı ortasında İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek.

OSMAN KAVALA TEPKİSİ

Özellikle Türkiye'nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere açık ve net söylüyorum, bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bunu çok net söylüyorum. Bizim mahkemelerimizin vermiş olduğu bir karar var, bu konuda AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş bu bizi çok ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz. Saygıyı duymayanlara bizim saygımız olmayacaktır.

12 insanı orada dondurarak ölümüne seyirci kalmak yenilir yutulur bir şey değil. Yunanistan'ın bu alışılmış tavrını ilk defa yaşamıyoruz. Botlarda şişlenerek batırılan, ölüme mahkum edilen nice insanlar oldu. .