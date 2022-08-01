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Nare isminin anlamı ne? Nare ismi Kur'an'da geçiyor mu? Nare ne demek?

Nare isminin anlamı ne? Popüler isimlerin arasında yer alan Nare'nin ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki Nare ne demek? Nare ismi Kur'an'da geçiyor mu? İşte Nare ismi hakkında merak edilen detaylar...

4 Saat Önce
2022-08-01 20:46:07
Nare isminin anlamı ne? Nare ismi Kur'an'da geçiyor mu? Nare ne demek?

Popüler isimlerin arasında yer alan Nare'nin ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki Nare ne demek? Nare ismi Kur'an'da geçiyor mu? İşte Nare ismi hakkında merak edilen detaylar...

Nare isminin anlamı ne?

Nare ismi dilimize Farsça'dan geçmiştir. Osmanlıca'da dilimize geçen bu isim ayn harfiyle yazıldığı için Na're şeklinde yazılır ve telaffuz edilir. Bu ismin iki anlamı vardır. Nare isminin anlamı "güç, direnç sahibi" şeklindedir. Ancak kelimenin diğer anlamı nar "ateş" kökünden gelmektedir ve "ateş gibi" anlamı taşır.

Nare ismi Kur'an'da geçiyor mu?

Nare ismi Kur'anda geçmemektedir. Fakat bebeğe verilmesinde bir sakıncaa yoktur.

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