Umay isminin anlamı nedir? Umay ismi Kur'an ı Kerim'de geçer mi? Umay ismini kimler koyar? Eski Türklerde Umay ne demek?

Umay isminin anlamı nedir? Bebekleri için isim araştıran ebeveynler, Umay ismiyle karşılaştıklarında merakla araştırmalara başlıyor. Sizin için Umay hakkında merak edilen bütün soruları yanıtladık. Umay ismi Kur'an ı Kerim'de geçer mi? Umay ismini kimler koyar? Eski Türklerde Umay ne demek? İşte detaylar...

Bebekleri için isim araştıran ebeveynler, Umay ismiyle karşılaştıklarında merakla araştırmalara başlıyor. Sizin için Umay hakkında merak edilen bütün soruları yanıtladık. Umay ismi Kur'an ı Kerim'de geçer mi? Umay ismini kimler koyar? Eski Türklerde Umay ne demek? İşte detaylar...

Umay isminin anlamı nedir?

Türk mitolojisinde doğum ve bereketin sembolü olan en önemli kutsal varlıktır. Omay, Imay, Ubay, Humay olarak da anılır. Ummak, Dilemek, Korkutmak kökünden gelir. Umay Moğolcada rahim anlamı da taşır.

Aynı zamanda kelime anlamına bakıldığında; koruyucu, şefkatli demektir.

Türevi olan Umaç ise, hedef demektir. Aynı kökten gelen Omay sözcüğü seçkin, güzide anlamına da gelir.

Eski Türklerde Umay ne demek?

Eski Türkçede Uma/Umat/Ubat yakmak, Tunguzcada Omah/Umah ve Yakutça Umay ocak anlamı taşır ve ateşle olan bağlantısını da ortaya koyar.

En eski Türkçe kelimelerden birisi olan Umay kelimesi Divân-ı Lügati't-Türk'te, günümüzde ana rahmindeki plasenta kelimesini karşılayacak şekilde, "son, kadın doğurduktan sonra karnından çıkan sonu" olarak geçmektedir.

Orhun Yazıtları´nda da geçen Umay, Türk ve Moğol mitolojisinde bir bereket tini olup hamilelerin, doğmuş ve henüz doğmamış çocuklar ile hayvan yavrularının koruyucusudur.

Umay ismi Kur'an ı Kerim'de geçer mi?

Birçok farklı anlamı olan ve türevleri olan Umay ismi, eski Türkçe kelimelerden türemiş bir isimdir. Tarihi çok eski olan bu ismin kökü Türkçe. Dolayısıyla Kur'an'da Umay ismi geçmiyor.

Umay ismini kimler koyar?

Bebeğine Umay ismi koymak isteyenlerin araştırdığı soru "Umay ismini kimler koyar?" sorusu oluyor. İsteyen herkes Umay ismini bebeğine koyabilir.

Özellikle Türk isimleri araştıranlar Umay ismini koyuyor.