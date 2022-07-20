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TIMETURK / GENEL / Ruken isminin anlamı nedir? Ruken Kur'an'da geçiyor mu? Ruken ne demek?

Ruken isminin anlamı nedir? Ruken Kur'an'da geçiyor mu? Ruken ne demek?

Ruken isminin anlamı nedir? Sıklıkla rastlanan Ruken isminin anlamı merak ediliyor. Peki Ruken ne demek? Ruken Kur'an'da geçiyor mu? Ruken isminin kökeni nereden geliyor? İşte yanıtı...

3 Saat Önce
2022-07-20 11:49:07
Ruken isminin anlamı nedir? Ruken Kur'an'da geçiyor mu? Ruken ne demek?

Sıklıkla rastlanan Ruken isminin anlamı merak ediliyor. Peki Ruken ne demek? Ruken Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanıtı...

Ruken isminin anlamı nedir?

Ruken isminin anlamı; güleç, güler yüzlü.

Ruken Kur'an'da geçiyor mu?

Ruken ismi Kur'an'da geçmiyor. Fakat çocuklarabu ismin verilmesinde bir sakınca da görülmüyor.

Ruken ne demek?

Ruken kelimesi güleç ve güler yüzlü anlamlarına gelmektedir.

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