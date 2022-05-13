Elvide isminin anlamı nedir? Elvide ismi caiz midir, kökeni nedir? Elvide Kur'anda geçiyor mu?

Elvide isminin anlamı nedir? Çok bilinen bir isim olmamasına rağmen duyulduğunda akıllara kazınan Elvide isminin detaylarını sizler için derledik. Peki ama Elvide isminin anlamı nedir? Elvide Kur'anda geçiyor mu? Elvide ismi caiz midir, kökeni nedir? İşte yanıtı...