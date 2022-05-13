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TIMETURK / YAŞAM / Elvide isminin anlamı nedir? Elvide ismi caiz midir, kökeni nedir? Elvide Kur'anda geçiyor mu?

Elvide isminin anlamı nedir? Elvide ismi caiz midir, kökeni nedir? Elvide Kur'anda geçiyor mu?

Elvide isminin anlamı nedir? Çok bilinen bir isim olmamasına rağmen duyulduğunda akıllara kazınan Elvide isminin detaylarını sizler için derledik. Peki ama Elvide isminin anlamı nedir? Elvide Kur'anda geçiyor mu? Elvide ismi caiz midir, kökeni nedir? İşte yanıtı...

7 Saat Önce
2022-05-13 09:48:17
Elvide isminin anlamı nedir? Elvide ismi caiz midir, kökeni nedir? Elvide Kur'anda geçiyor mu?

Çok bilinen bir isim olmamasına rağmen duyulduğunda akıllara kazınan Elvide isminin detaylarını sizler için derledik. Peki ama Elvide isminin anlamı nedir? Elvide Kur'anda geçiyor mu? Elvide ismi caiz midir, kökeni nedir? İşte yanıtı...

Elvide isminin anlamı nedir?

Allah'ın sevgili kulu anlamina gelir. Elvide Fransızca kökenlidir. Kız ismidir.

Elvide caiz midir?

Elvide isminin kullanılması islami açıdan caizdir ve kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Elvide Kur'an'da geçiyor mu?

Elvide ismi Kur'an-ı Kerim'de bulunmamaktadır.

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