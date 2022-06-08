İsmihan isminin anlamı nedir? İsmihan ne demek? İsmihan isminin kökü nereden geliyor?
İsmihan isminin anlamı nedir? Sıklıkla araştırılan isimler arasında İsmihan bulunuyor. Peki ama İsmihan isminin kökü nereden geliyor? İsmihan ne demek? İsmihan Kur'anda geçiyor mu? İşte merak edilen detaylar...
2022-06-08 10:29:30
Sıklıkla araştırılan isimler arasında İsmihan bulunuyor. Peki ama İsmihan isminin kökü nereden geliyor? İsmihan ne demek? İsmihan Kur'anda geçiyor mu? İşte merak edilen detaylar...
İsmihan isminin anlamı nedir?
İsmihan'ın anlamı; Adı hükümdar adı gibi olan demektir.
İsmihan ne demek?
İsmihan TDK'da Hükümdar adı gibi adı olan manasına gelir.
İsmihan isminin kökü nereden geliyor?
İsmihan Arapça kökenli bir isimdir. Kız çocukları için kullanılır.
İsmin bebeğe verilmesinde herhangi bir sorun yoktur, caizdir.
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