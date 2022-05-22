Naime isminin anlamı ne? Naime Kur'anda geçiyor mu? Naime isminin kökeni nereden geliyor?

Naime isminin anlamı ne? Birden fazla manaya gelen Naime isminin anlamlarını ve kökenini sizler için derledik. Peki Naime kelime anlamı nedir, ne anlama gelmektedir? Naime Kur'anda geçiyor mu? Naime isminin kökeni nereden geliyor? Naime ismi Türkiye'de kaç kişide var? İşte merak edilen ismin detayları...