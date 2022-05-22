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Naime isminin anlamı ne? Naime Kur'anda geçiyor mu? Naime isminin kökeni nereden geliyor?

Naime isminin anlamı ne? Birden fazla manaya gelen Naime isminin anlamlarını ve kökenini sizler için derledik. Peki Naime kelime anlamı nedir, ne anlama gelmektedir? Naime Kur'anda geçiyor mu? Naime isminin kökeni nereden geliyor? Naime ismi Türkiye'de kaç kişide var? İşte merak edilen ismin detayları...

25 Dakika Önce
2022-05-22 14:32:18
Naime isminin anlamı ne? Naime Kur'anda geçiyor mu? Naime isminin kökeni nereden geliyor?

Birden fazla manaya gelen Naime isminin anlamlarını ve kökenini sizler için derledik. Peki Naime kelime anlamı nedir, ne anlama gelmektedir? Naime Kur'anda geçiyor mu? Naime isminin kökeni nereden geliyor? Naime ismi Türkiye'de kaç kişide var? İşte merak edilen ismin detayları...

Naime isminin anlamı nedir?

Naime isminin birden fazla anlamı vardır. Güzel manalara gelen Naime;

1- Nazlı büyütülmüş, güzel ve zarif

2- Cennetin kısmı

3- Bollukta yaşayış

Naime ismi Türkiye'de kaç kişide var?

Kayıtlarda da görüldüğü gibi Türkiye'de 32235 kişi Naime ismindedir.

Naime Kur'anda geçiyor mu?

Naime ismi Kur'anda birkaç ayette geçiyor.

Naime isminin kökeni

Naime, Arapça kökenli bir isimdir.

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