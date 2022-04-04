Maltepe iftar çadırı 2022 | Maltepe'de iftar çadırı nerede kurulacak? Maltepe'de ramazan çadırı var mı? Mübarek Ramazan ayında oruç tutan ihtiyaç sahibi vatandaşlar orucunu iftar çadırlarında açmak istiyor. İftar çadırlarında kimi zaman da evine iftara yetişemeyenlerin uğrak noktası oluyor. Yardımlaşma duygusunun en üst seviyede yaşandığı Ramazan ayında yerel yönetimler ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor. Maltepe Belediyesi de sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapmaya devam ediyor.

Maltepe iftar çadırı 2022 | Maltepe'de iftar çadırı nerede kurulacak? Maltepe'de ramazan çadırı var mı? Mübarek Ramazan ayında oruç tutan ihtiyaç sahibi vatandaşlar orucunu iftar çadırlarında açmak istiyor. İftar çadırlarında kimi zaman da evine iftara yetişemeyenlerin uğrak noktası oluyor. Yardımlaşma duygusunun en üst seviyede yaşandığı Ramazan ayında yerel yönetimler ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor. Maltepe Belediyesi de sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapmaya devam ediyor.

Yeryüzünde milyonlarca kişi ilk sahurunu yaptı ve ilk oruçlarını açtı. İhtiyaç sahipleri için yerel yönetimler evlere gıda yardımlarını ulaştırmaya devam ederken aynı zamanda da iftar çadırları ile binlerce kişinin iftarını açmasına neden oluyor. Maltepe'de ikamet eden vatandaşlar da iftar çadırlarının nerede hangi mahallede kurulduğunu araştırmaya başladı.

Maltepe'de iftar çadırı nerede kurulacak?

Maltepe'de iftar çadırlarının kurulup kurulmayacağına ilişkin bilgiyi Maltepe Belediyesi'ni arayarak öğrenebilirsiniz. Ayrıca Maltepe'de Ramazan ayı boyunca yapılacak etkinlikler hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.

Maltepe'de ramazan çadırı var mı?

Kovid 19 salgının ardından kısıtlamalar esnetildi. Ramazan çadırı konusunda insiyatif belediyelere bırakıldı. İsteyen belediye ramazan çadırı kurabilecek.

Maltepe iftar çadırı 2022

Onbir ayın Sultanı Ramazan'ın başlamasıyla birlikte Maltepe Belediyesi halkla ekmeğini bölüştü. Ramazan'ın ilk 2 gününde binlerce vatandaşa sıcak yemek, hurma ve su dağıtılırken ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine de erzak götürüldü.

Maltepe Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Ramazan'da da halkının yanında olmaya devam etti. Belediyeye Sosyal Tesisler'de hummalı bir çalışma sonucunda özenle hazırlanan yemekler, iftar vaktine doğru vatandaşlara dağıtıldı. İlk iki günde Feyzullah, Fındıklı, Başıbüyük, Zümrütevler, Aydınevler, Cevizli, Altayçeşme, Altıntepe, Gülensu mahallelerinde ortalama 5 bin kişiye sıcak yemek verildi. Ayrıca metro çıkışlarında vatandaşlara hurma ve su dağıtıldı.

Maltepelilerin Ramazan ayını kutlayan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Gün boyu çalışarak hazırlıklarımızı tamamladık. Ramazan'ın bu ilk günlerinde 9 mahallemizde binlerce hemşerimize iftarlık dağıttık. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Rabbim oruçlarımızı ve dualarımızı kabul etsin” dedi.