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TIMETURK / GENEL / Küçükçekmece'de iftar çadırı nerede? Küçükçekmece Ramazan (iftar) çadırı kuruldu mu? İftar çadırı hangi meydanda?

Küçükçekmece'de iftar çadırı nerede? Küçükçekmece Ramazan (iftar) çadırı kuruldu mu? İftar çadırı hangi meydanda?

Küçükçekmece'de iftar çadırı nerede? Küçükçekmece Ramazan (iftar) çadırı kuruldu mu? İftar çadırı hangi meydanda? Ramazan ayının gelmesiyle milyonlarca Müslüman sahura kalkarak oruç tutmaya başladı. Geçtiğimiz senelerde korona salgını nedeniyle yerel yönetimler iftar çadırı kuramamıştı. 2022'de Ramazan çadırları konusunda insiyatif belediyelere bırakıldı. İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olan Küçükçekmece'de de iftar çadırlarının kurulması bekleniyor. İhtiyaç sahipleri ve iftara evine yetişemeyen vatandaşlar Küçükçekmece iftar çadırının nerede kurulacağını araştırıyor.

3 Saat Önce
2022-04-02 12:16:20
Küçükçekmece'de iftar çadırı nerede? Küçükçekmece Ramazan (iftar) çadırı kuruldu mu? İftar çadırı hangi meydanda?

Küçükçekmece'de iftar çadırı nerede? Küçükçekmece Ramazan (iftar) çadırı kuruldu mu? İftar çadırı hangi meydanda? Ramazan ayının gelmesiyle milyonlarca Müslüman sahura kalkarak oruç tutmaya başladı. Geçtiğimiz senelerde korona salgını nedeniyle yerel yönetimler iftar çadırı kuramamıştı. 2022'de Ramazan çadırları konusunda insiyatif belediyelere bırakıldı. İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olan Küçükçekmece'de de iftar çadırlarının kurulması bekleniyor. İhtiyaç sahipleri ve iftara evine yetişemeyen vatandaşlar Küçükçekmece iftar çadırının nerede kurulacağını araştırıyor.

Ramazan ayınında yerel yönetimler ve belediyeler ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor. Ramazan'da Küçükçekmece Belediyesi'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapmaya devam ediyor. Küçükçekmece Belediyesi binlerce aileye gıda yardımı, yakacak yardımı ve kıyafet yardımı yapıyor.

Küçükçekmece'de iftar çadırı nerede?

Küçükçekmece'de iftar çadırının nerede ve hangi meydanda kurulacağı Küçükçekmece halkı tarafından merak ediliyor. Ramzan çadırları yardımlaşma duygusunun hissedildiği, aynı zamanda da sosyalleşme alanları haline geldi. Ramazan çadırlarında hayır severlerin yardımı ile binlerce kişilere iftar veriliyor.

Küçükçekmece Ramazan (iftar) çadırı kuruldu mu?

Bu yıl Ramazan ayında iftar çadırı kurulmasının önünde bir engel bulunmuyor. İlçe belediyelerinin ve büyüşehir belediyelerinin kentin merkezi noktalarında iftar çadırı kurması bekleniyor. Bu konuda belediyelerin resmi sosyal medya hesaplarını ya da internet sitelerini takip etmekte fayda var.

Küçükçekmece nüfusu ne kadar?

Küçükçekmece'nin toplam nüfusu 800 bin civarındadır.

Küçükçekmece, İstanbul'un batısında aynı adlı gölün çevresinde kurulmuş bir ilçedir. Batısında Avcılar ve Küçükçekmece Gölü, Kuzeyinde Başakşehir, Doğusunda Bahçelievler ve Bağcılar, Güneyinde Bakırköy ve Marmara Denizi vardır. 1. dereceden riskli deprem bölgesinde yer almaktadır. 1987 yılında, ikisi köy (Kayabaşı ve Şamlar), 25'si mahalle olmak üzere toplam 27 yerleşim yeri Bakırköy ilçesinden ayrılarak kurulmuştur. Bugünkü sınırlarına, 1992'de Avcılar'ın, 2009'da Başakşehir'in ilçe olmasıyla kavuşmuştur. 2009 itibarıyla 21 mahalleden oluşmaktadır. İstanbul'un 39 ilçesi arasında yaşam kalitesi endeksi sıralamasında 12. sıradadır. Marmara Denizi ve adını verdiği Küçükçekmece Gölü'ne kıyısı vardır.

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