Esenyurt iftar çadırı nerede? Esenyurt'ta iftar (ramazan) çadırı kurulacak mı? Esenyurt ücretsiz (bedava) iftar veren yerler?
Esenyurt iftar çadırı nerede? Esenyurt'ta iftar (ramazan) çadırı kurulacak mı? Esenyurt ücretsiz (bedava) iftar veren yerler? Ramazan ayının gelmesiyle iftar çadırları etkinlikleri de kaldığı yerden devam edecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda iftar çadırları kurulmasına izin verilmemişti. 2022'de artan aşılama oranları ve vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle belediye ve yere yönetimlerin insiyatifine bırakılarak iftar çadırları açılabilecek. İstanbul'un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'ta vatandaşlar iftar çadırlarının nerede, hangi mahallede ve meydanda kurulacağını araştırmaya başladı.
2022-04-02 11:19:54
Esenyurt iftar çadırı nerede? Esenyurt'ta iftar (ramazan) çadırı kurulacak mı? Esenyurt ücretsiz (bedava) iftar veren yerler? Ramazan ayının gelmesiyle iftar çadırları etkinlikleri de kaldığı yerden devam edecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda iftar çadırları kurulmasına izin verilmemişti. 2022'de artan aşılama oranları ve vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle belediye ve yere yönetimlerin insiyatifine bırakılarak iftar çadırları açılabilecek. İstanbul'un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'ta vatandaşlar iftar çadırlarının nerede, hangi mahallede ve meydanda kurulacağını araştırmaya başladı.
Kovid-19 pandemisinin ardından belediyeler, yerel yönetimler ve hayır kuruluşları iftar çadırı geleneğine bu sene kaldığı yerden devam ettirecek. Ramazan ayının gelenekselleşen bir sembolü haline gelen iftar çadırları koronavirüs pandemisi nedeniyle kurulamamıştı. Vaka sayılarında yaşanan azalış ve aşılama oranlarının artmasından sonra ramazan çadırlarının 2022 yılında kurulması bekleniyor.
Esenyurt iftar çadırı nerede?
Esenyurt Belediyesi Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam edecek. Ramzan ayında ailere sıcak yemek yardımı yapılacağı gibi ilçe genelinde kuurulacak iftar çadırlarında da yüzlerce kişiye iftar yemeği verilecek. Razaman ayında pek çok aileye de ramazan erzak yardımı yapılacak. Esenyurt'ta iftar çadırının kurulacağı yerler hakkında henüz net bilgi bulunamadı.
Esenyurt'ta iftar (ramazan) çadırı kurulacak mı?
Esenyurt'ta 2022 yılında iftar çadırlarının kurulması bekleniyor. Esenyurt Belediyesi bünyesinde hayır severlerin de desteğiyle kurulan ramazan çadırlarında binlerce kişiye iftar yemeği verilecek.
Esenyurt nüfusu
Esenyurt, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinin semtlerinden biriyken, 2008 yılında Kıraç beldesi ile birleştirilerek ilçe olmuştur. İlçede bir şehir parkı bulunmaktadır. İlçede güvenlik 1 Haziran 2009 itibarıyla polis teşkilatına geçmiştir. Emniyet müdürlüğü binası hazırlanmıştır. Esenyurt İstanbul'un en kalabalık ilçelerindendir. Esenyurt'un nüfusu 900 binden fazladır.
Esenyurt Mahalleleri
Mahalle başına çok fazla nüfus yoğunluğunun yaşanması ve yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerin pratikliğinin arttırılması amacıyla büyük mahalleler bölünerek yeni mahalleler oluşturulmuş ve 2015'te 20 olan mahalle sayısı 43'e çıkartılmıştır.
Akçaburgaz Mahallesi
Akevler Mahallesi
Akşemseddin Mahallesi
Ardıçlı Mahallesi
Aşık Veysel Mahallesi
Atatürk Mahallesi
Bağlarçeşme Mahallesi
Balıkyolu Mahallesi
Barbaros Hayrettin Mahallesi
Battalgazi Mahallesi
Cumhuriyet Mahallesi
Çınar Mahallesi
Esenkent Mahallesi
Fatih Mahallesi
Gökevler Mahallesi
Güzelyurt Mahallesi
Hürriyet Mahallesi
İncirtepe Mahallesi
İnönü Mahallesi
İstiklal Mahallesi
Koza Mahallesi
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi
Mehterçeşme Mahallesi
Mevlana Mahallesi
Namık Kemal Mahallesi
Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi
Orhan Gazi Mahallesi
Osmangazi Mahallesi
Örnek Mahallesi
Pınar Mahallesi
Piri Reis Mahallesi
Saadetdere Mahallesi
Selahaddin Eyyubi Mahallesi
Sultaniye Mahallesi
Süleymaniye Mahallesi
Şehitler Mahallesi
Talatpaşa Mahallesi
Turgut Özal Mahallesi
Üçevler Mahallesi
Yenikent Mahallesi
Yeşilkent Mahallesi
Yunus Emre Mahallesi
Zafer Mahallesi
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