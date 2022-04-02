Esenyurt iftar çadırı nerede? Esenyurt'ta iftar (ramazan) çadırı kurulacak mı? Esenyurt ücretsiz (bedava) iftar veren yerler? Ramazan ayının gelmesiyle iftar çadırları etkinlikleri de kaldığı yerden devam edecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda iftar çadırları kurulmasına izin verilmemişti. 2022'de artan aşılama oranları ve vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle belediye ve yere yönetimlerin insiyatifine bırakılarak iftar çadırları açılabilecek. İstanbul'un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'ta vatandaşlar iftar çadırlarının nerede, hangi mahallede ve meydanda kurulacağını araştırmaya başladı.

Esenyurt iftar çadırı nerede? Esenyurt'ta iftar (ramazan) çadırı kurulacak mı? Esenyurt ücretsiz (bedava) iftar veren yerler? Ramazan ayının gelmesiyle iftar çadırları etkinlikleri de kaldığı yerden devam edecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda iftar çadırları kurulmasına izin verilmemişti. 2022'de artan aşılama oranları ve vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle belediye ve yere yönetimlerin insiyatifine bırakılarak iftar çadırları açılabilecek. İstanbul'un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'ta vatandaşlar iftar çadırlarının nerede, hangi mahallede ve meydanda kurulacağını araştırmaya başladı.

Kovid-19 pandemisinin ardından belediyeler, yerel yönetimler ve hayır kuruluşları iftar çadırı geleneğine bu sene kaldığı yerden devam ettirecek. Ramazan ayının gelenekselleşen bir sembolü haline gelen iftar çadırları koronavirüs pandemisi nedeniyle kurulamamıştı. Vaka sayılarında yaşanan azalış ve aşılama oranlarının artmasından sonra ramazan çadırlarının 2022 yılında kurulması bekleniyor.

Esenyurt iftar çadırı nerede?

Esenyurt Belediyesi Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam edecek. Ramzan ayında ailere sıcak yemek yardımı yapılacağı gibi ilçe genelinde kuurulacak iftar çadırlarında da yüzlerce kişiye iftar yemeği verilecek. Razaman ayında pek çok aileye de ramazan erzak yardımı yapılacak. Esenyurt'ta iftar çadırının kurulacağı yerler hakkında henüz net bilgi bulunamadı.

Esenyurt'ta iftar (ramazan) çadırı kurulacak mı?

Esenyurt'ta 2022 yılında iftar çadırlarının kurulması bekleniyor. Esenyurt Belediyesi bünyesinde hayır severlerin de desteğiyle kurulan ramazan çadırlarında binlerce kişiye iftar yemeği verilecek.

Esenyurt nüfusu

Esenyurt, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinin semtlerinden biriyken, 2008 yılında Kıraç beldesi ile birleştirilerek ilçe olmuştur. İlçede bir şehir parkı bulunmaktadır. İlçede güvenlik 1 Haziran 2009 itibarıyla polis teşkilatına geçmiştir. Emniyet müdürlüğü binası hazırlanmıştır. Esenyurt İstanbul'un en kalabalık ilçelerindendir. Esenyurt'un nüfusu 900 binden fazladır.

Esenyurt Mahalleleri

Mahalle başına çok fazla nüfus yoğunluğunun yaşanması ve yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerin pratikliğinin arttırılması amacıyla büyük mahalleler bölünerek yeni mahalleler oluşturulmuş ve 2015'te 20 olan mahalle sayısı 43'e çıkartılmıştır.

Akçaburgaz Mahallesi

Akevler Mahallesi

Akşemseddin Mahallesi

Ardıçlı Mahallesi

Aşık Veysel Mahallesi

Atatürk Mahallesi

Bağlarçeşme Mahallesi

Balıkyolu Mahallesi

Barbaros Hayrettin Mahallesi

Battalgazi Mahallesi

Cumhuriyet Mahallesi

Çınar Mahallesi

Esenkent Mahallesi

Fatih Mahallesi

Gökevler Mahallesi

Güzelyurt Mahallesi

Hürriyet Mahallesi

İncirtepe Mahallesi

İnönü Mahallesi

İstiklal Mahallesi

Koza Mahallesi

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi

Mehterçeşme Mahallesi

Mevlana Mahallesi

Namık Kemal Mahallesi

Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi

Orhan Gazi Mahallesi

Osmangazi Mahallesi

Örnek Mahallesi

Pınar Mahallesi

Piri Reis Mahallesi

Saadetdere Mahallesi

Selahaddin Eyyubi Mahallesi

Sultaniye Mahallesi

Süleymaniye Mahallesi

Şehitler Mahallesi

Talatpaşa Mahallesi

Turgut Özal Mahallesi

Üçevler Mahallesi

Yenikent Mahallesi

Yeşilkent Mahallesi

Yunus Emre Mahallesi

Zafer Mahallesi