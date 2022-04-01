Zeytinburnu iftar çadırı nerede? 2022 Zeytinburnu sokak iftarı hangi mahallede? Zeytinburnu Ramazan (iftar) çadırı kuruldu mu? soruları Zeytinburnu'da yaşayan binlerce vatandaş tarafından soruluyor. Zeytinburnu Belediyesi koroanvirüs pandemisi nedeniyle tolu iftar verilmesi etkinliklerine ara vermişti. Sokak iftarları veren Zeytinburnu Belediyesi'nin 2022'de iftar çadırı açıp açmayacağı merakla bekleniyordu. Korona tedbirlerinin kalkmasıyla belediyeler yeniden iftar organizasyonlarına start verdi.

Zeytinburnu iftar çadırı nerede? 2022 Zeytinburnu sokak iftarı hangi mahallede? Zeytinburnu Ramazan (iftar) çadırı kuruldu mu? soruları Zeytinburnu'da yaşayan binlerce vatandaş tarafından soruluyor. Zeytinburnu Belediyesi koroanvirüs pandemisi nedeniyle tolu iftar verilmesi etkinliklerine ara vermişti. Sokak iftarları veren Zeytinburnu Belediyesi'nin 2022'de iftar çadırı açıp açmayacağı merakla bekleniyordu. Korona tedbirlerinin kalkmasıyla belediyeler yeniden iftar organizasyonlarına start verdi.

Zeytinburnu Belediyesi sosyal belediyecilik anlaşışı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam ediyor. Muhtaç hanelere gıda, yakacak ve kıyafet yardımında bulunan Zeytinburnu Belediyesi Ramazan ayında binlerce kişinin aydalanabileceği ramazan yemeği etkinlikleri düzenliyor.

Zeytinburnu iftar çadırı nerede?

Zeytinburnu iftar çadırının nerede kurulacağı henüz netlik kazanmadı. Zeytinburnu meydanlarında iftar çadırı kurulurken sokaklarda da iftar yemeği etkinlikleri düzenlenebilir. Zeytinburnu Belediyesi geçtiğimiz yıllarda 5 Meydan, 12 farklı sokak ve 11 farklı mahalleyle 30 gün boyunca yaklaşık 50 bin vatandaşın iftarını bir arada açacağı Ramazan programları düzenlemişti.

Zeytinburnu nüfusu kaç?

Zeytinburnu nüfusunun son sayımlarda 293 bin kişi civarında olduğu belirtildi.

İstanbul Ticaret Odası desteğiyle Prof. Charles W. M. Hart'ın 1962'de hazırladığı "Zeytinburnu: Gecekondu Bölgesi" adlı eserde yerel halkın %51,8'inin yurt dışı doğumlu olduğu belirtilmektedir.

Yurt dışından gelenlerin çoğunluğu Bulgaristan ve Yugoslavya doğumludur, bu ülkeleri Yunanistan ve Romanya doğumlular izler.

Türkiye kökenli nüfusta benzer şekilde İstanbul asıllı değildir. Yurt içinden gelip Zeytinburnu'na yerleşenlerin %48,7'si Karadeniz bölgesindendir.

Diğer bölgelerden gelenlerde çoktan aza doğru şu şekildedir; Doğu Anadolu, Trakya ve İç Anadolu. Fakat bunlar 1960 yılının verileridir. Kazaklar, Uygurlar, Afganistan' kökenli Türkler, Batı Trakya Türkleri ve Bulgaristan Türkleri 1960'lar sonrasında da ilçeye yerleşmeye devam etmişlerdir.

Günümüzde ilçede yaklaşık 15.000 Turkistan kökenli insan vardır. Temel olarak iki dalga halinde gelmişlerdir. Birinci aşama Adnan Menderes'in izniyle 1952-53 yıllarında yerleşenlerdir. İkinci etapta gelenler ise Afganistan'da yaşayan Türk soylu (ağırlıklı olarak Özbek) insanlardır. Bunlarda 1980'lerde ilçeye gelmiştir.

Zeytinburnu ilçesine bağlı 13 mahalle bulunmaktadır.

Beştelsiz

Çırpıcı

Gökalp

Kazlıçeşme

Maltepe

Merkezefendi

Nuripaşa

Seyitnizam

Sümer

Telsiz

Veliefendi

Yenidoğan

Yeşiltepe