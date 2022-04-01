Bağcılar iftar çadırı nerede? Bağcılar'da ramazan çadırı kuruldu mu? Bağcılar'da ücretsiz iftar nerede veriliyor? Ramazan ayı nedeniyle pek çok ilimizde ve ilçemizde iftar çadırları kuruldu. Kovid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yıllarda Ramazan iftar çadırlarının kurulmasına izin verilmemişti. 2022 yılında vaka sayılarının düşmesi ve artan aşılama oranları nedeniyle yeniden iftar çadırlarında vatandaşlar iftarlarını açabilecek.

Bağcılar iftar çadırı nerede? Bağcılar'da ramazan çadırı kuruldu mu? Bağcılar'da ücretsiz iftar nerede veriliyor? Ramazan ayı nedeniyle pek çok ilimizde ve ilçemizde iftar çadırları kuruldu. Kovid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yıllarda Ramazan iftar çadırlarının kurulmasına izin verilmemişti. 2022 yılında vaka sayılarının düşmesi ve artan aşılama oranları nedeniyle yeniden iftar çadırlarında vatandaşlar iftarlarını açabilecek.

Ramazan ayında vatandaşlar iftar çadrılarında oruçlarını açabiliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıllarda iftar çadrılarında iftar ikramlarına kısıtlama getirilmişti. Açık havada ve sokak iftarları şeklinde yapılan iftarlarda binlerce kişi iftarını açmıştı. 2022'de İstanbul'un pek çok ilçesinde iftar çadırları kurulacak.

Bağcılar iftar çadırı nerede?

Bağcılar Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine gıda, yakacak ve kıyafet yardımı yapan belediye bu sene vatandaşlarına iftar da verecek. Bağcılar Belediyesi'nin iftar çadırının nerede kurulacağına dair henüz bilgi gelmedi.

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