Eyüp'te iftar çadırı olacak mı? Eyüp'te iftar çadırı nerede kuruldu? 2022 Eyüpsultan Ramazan çadırı kuruldu mu? Eyüp iftar çadırı hangi mahallede nerede yemek veriyor? Ramazan ayı bereket ve yardımlaşma ayıdır. Ramazan'ın bu özelliğine uygun olarak belediyeler kurdukları iftar çadırları ile ihtiyaç sahiplerine ve iftar saatinde evine yetişemeyecekler için iftar çadırları kuruyor. Eyüp'te de 2022 yılında iftar çadırı kuruldu. Eyüpsultan'da iftar çadırında iftar yapmak isteyen vatandaşlar Eyüpsultan merkezinde bulunan Reşadiye Otaokulu bahçesinde hizmet veren iftar çadırına gidebilirler.

Eyüp'te iftar çadırı nerede kuruldu? 2022 Eyüpsultan Ramazan çadırı kuruldu mu? Eyüp iftar çadırı hangi mahallede nerede yemek veriyor? Ramazan ayı bereket ve yardımlaşma ayıdır. Ramazan'ın bu özelliğine uygun olarak belediyeler kurdukları iftar çadırları ile ihtiyaç sahiplerine ve iftar saatinde evine yetişemeyecekler için iftar çadırları kuruyor. Eyüp'te de 2022 yılında iftar çadırı kuruldu. Eyüpsultan'da iftar çadırında iftar yapmak isteyen vatandaşlar Eyüpsultan merkezinde bulunan Reşadiye Otaokulu bahçesinde hizmet veren iftar çadırına gidebilirler.

Yüz binlerce vatandaşın yaşadığı Eyüpsultan'da iftar çadırları geleneğine 2022 yılında devam ediliyor. Önceki yıllarda koronavirüs pandemisi nedeniyle iftar çadırı (ramazan çadırı) uygulamasına ara verilmişti. Artan aşılama oranları ve vaka sayılarında azalma nedeniyle 2022'de iftar çadırı yeniden kurulacak.

Eyüp iftar çadırı hangi mahallede nerede yemek veriyor?

Eyüpsultan'da iftar çadırı Eyüp Merkez'de yer alan Reşadiye Otaokulu bahçesinde kurulacak. Hayır severlerin yardımı ile ve belediye desteğiyle yapılacak olan iftar yemekleri vatandaşlara ücretsiz sunulacak. İftarını Eyüp İftar çadırında açmak isteyenler her gün Reşadiye Ortaokulu bahçesinde kurulan iftar çadırına uğrayabilirler.

Eyüp'te iftar çadırı nerede?

Eyüpsultan iftar çadırı Eyüp merkezde yer alan Reşadiye Ortaokulu bahçesinde kurulacak. Reşadiye Ortaokulu adresi: Merkez mah. Hasanhüsnü Paşa Sok. No3 Eyüpsultan / İstanbul

Eyüpsultan'da Ramazan heyecanı başlıyor!

2 Nisan Cumartesi

Zal Mahmut Paşa Külliyesi

14:00 - Çocuk Etkinlikleri

21:45 - Ömer Karaoğlu konseri

Kitap fuarı tüm gün açık

Alibeyköy Osmanlı Park

15:00 - Çocuk Etkinlikleri

20:00 - Tüm Balkanlar Gecesi

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