Gaziosmanpaşa'da iftar çadırı nerede? 2022 Gaziosmanpaşa Ramazan çadırı var mı? GOP ücretsiz iftar yemeği nerede verilir?

Gaziosmanpaşa'da iftar çadırı nerede? Gaziosmanpaşa Ramazan çadırı var mı? GOP ücretsiz iftar yemeği nerede verilir? gibi sorular Gaziosmanpaşa'da ikamet eden vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Gaziosmanpaşa Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ramazan ayında gıda yardımlarına devam ediyor. Kovid salgını döneminde pek çok ilçede iftar çadırlarının kurulması yasaklanmıştı. 2022 Ramazan ayında iftar çadırları yeninden vatandaşlarla buluşacak. Gaziosmanpaşa'da da sokak iftarları ve iftar çadırlarının kurulması bekleniyor.

Gaziosmanpaşa'da iftar çadırı nerede? Gaziosmanpaşa Ramazan çadırı var mı? GOP ücretsiz iftar nerede verilir? gibi sorular Gaziosmanpaşa'da ikamet eden vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Gaziosmanpaşa Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ramazan ayında gıda yardımlarına devam ediyor. Kovid salgını döneminde pek çok ilçede iftar çadırlarının kurulması yasaklanmıştı. 2022 Ramazan ayında iftar çadırları yeninden vatandaşlarla buluşacak. Gaziosmanpaşa'da da sokak iftarları ve iftar çadırlarının kurulması bekleniyor.

Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olan Gaziosmanpaşa'da Ramazan ayı oldukça renkli geçecek. Çeşitli etkinlikler düzenleyen GOP Belediyesi aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatamaya da devam ediyor. Gaziosmanpaşa sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine gıda, yakacak ve kıyafet yardımında bulunan Gaziosmanpaşa belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarına hizmet ulaştırmaya devam ediyor.

Gaziosmanpaşa'da iftar çadırı nerede?

İstanbul'un çeşitli noktalarında 2022 yılında iftar çadırları kurulacak. Gaziosmanpaşa'da da iftar çadırlarının kurulması bekleniyor. Koronaviris salgını nedeniyle geçen sene iftar çadırları kurulmamıştı ancak iftar çadırı kurma inisiyatifi şu anda belediyelerde.

Gaziosmanpaşa Ramazan çadırı var mı?

İstanbul'da Ramazan iftar çadırı adresleri net olarak bilinmiyor. Zira, her ilçe belediyesi kendi iftar çadırını kurarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de kent meydanlarında Ramazan çadırı kuruyor.

Son olarak 2019 yılında İBB tarafından, Avrupa Yakası'nda Mecidiyeköy, Eminönü ve Aksaray meydanlarında; Asya Yakası'nda ise Üsküdar, Çekmeköy ve Kadıköy'de kurulan iftar çadırlarında Ramazan ayı boyunca her akşam toplam 13 bin 500 kişiye yemek servis edilmişti.

Gaziosmanpaşa'da ramazan davulcuları hazır

Gaziosmanpaşa'da Ramazan davulcuları, eğitimlerin ardından sertifikalarını aldı. Davulcular, Ramazan boyunca maniler eşiğinde vatandaşları sahura kaldıracak.

Sahur vakitlerinin geleneksel habercileri davulcular, Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi'nde 1 aylık eğitimlerin ardından, sertifikalarını aldı. Davulcular, vatandaşları sahura kaldırmaya manileriyle hazırlandı. Eğitimin son gününde Zabıta Müdür Yardımcısı Mahmuthan Taşer, davulculara bilgilendirmelerde bulundu. Vatandaşlara en iyi şekilde hizmet verilmesini isteyen Zabıta Müdür Yardımcısı Mahmuthan Taşer, olumsuz bir durumda davulcuların kendilerine ulaşması gerektiğini söyledi. Sertifikalarını alan davulcular ise sahur için saat saymaya başladı.