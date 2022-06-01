Lisede 6 zayıfla sınıfta kalınır mı? Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıfta 6 zayıfı olan sınıf tekrarı yapar mı, sınıfı geçer mi? Lisede 4 yada 5 tane 1'i olan sınıfta mı kalır? Lisede sınıf geçme notu, ortalaması kaç? Milyonlarca öğrenci yer eğitim öğretim yılının sonunda ders notlarını hesaplayarak sınıfı geçip geçemeyeceğini merak ediyor. Pek çok öğrencinin dönem sonunda karnesinde 3'ten fazla zayıf oluyor. Karnesinde fazlaca 1'i olan öğrenciler sınıf geçme kalma koşullarını araştırıyor. 6 zayıfım var sınıfta kalır mıyım? sorusunun yanıtı haberimizin detayında.

Milyonlarca öğrenci ülkemizde MEB'e bağlı kurumlada eğitim görüyor. Her yıl sonunda öğrencilerin girdikleri sınav notlarının ortalamasına bakılarak sınıf geçme ve kalma durumları netlik kazanıyor. Pek çok öğrencinin yıl sonunda karnesinde oldukça fazla zayıf yer alıyor. Bu öğrenciler sınıfı geçip geçemeyeceklerini merak ediyor. Lisede 6 zayıfla sınıfta kalınır mı? Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıfta 6 zayıfı olan sınıf tekrarı yapar mı, sınıfı geçer mi? Lisede 4 yada 5 tane 1'i olan sınıfta mı kalır? Lisede sınıf geçme notu, ortalaması kaç? gibi sorular öğrenci ve veliler tarafından şu sıralar pek çok kez sorulmaya başlandı.

Lisede 6 zayıfla sınıfta kalınır mı?

Öncelikle lisede sınıfta kalma koşullarına bir göz atmakta fayda var. Sınıfta kalabilmek için devamsızlık sınırının mazeretsiz olarak aşılması gerekiyor. Ardından da öğrencinin yıl sonu ortalamasının 50'nin altında olması ve 3 dersten fazla zayıfının olması gerekiyor. Lisede ortalaması 50'nin üzerinde olan bir öğrenci 6 zayıfı bile olsa sınıfta kalmaz. Dönem sonu ortalaması 50'nin üzerinde olan öğrenciler doğrudan sınıfı geçer.

Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıfta 6 zayıfı olan sınıf tekrarı yapar mı, sınıfı geçer mi?

Lisede yıl sonunda aldıkları notların toplamı ve yıl sonu ortalamasına bakılarak 50'nin üzerinde olan öğrenciler 6 zayıfı olursa olsun sınıf tekrarı yapmaz.

Lisede 4 yada 5 tane 1'i olan sınıfta mı kalır?

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçmektedirler. Yıl sonu ortalaması 50'nin üstünde olan öğrenciler kaç zayıfı olursa olsun sınıfta kalmazlar. Zayıf oldukları derslerden sorumlu olarak sınıf geçerler.

Ortalaması yüzde 50'nin altında olanlar sınıfta kalır mı?

2021-2022 eğitim öğretim yılı sonu, ortalaması 50'nin altında ise ve 3 dersten fazla dersi yani 4 dersiz zayıf ise doğrudan sınıf tekrarı yaparlar. Ayrıca alt sınıflardan toplam sorumlu ders sayısı 6 dersten fazla ise sınıfta kalma uygulanır.