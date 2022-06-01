NATO’dan ‘PKK’ açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'Türkiye’nin kaygıları'nın giderilmesine ilişkin açıklamada bulundu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin kaygılarının giderilmesi için üç ülkenin yetkilileriyle Brüksel'de görüşeceğini açıkladı.

Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir NATO ortağı olduğunu ve tüm NATO üyelerinin Türkiye'nin PKK tehdidi dahil kaygılarını görüşmek üzere masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi.

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