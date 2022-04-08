Küfür etmek orucu bozar mı? Küfür eden kişinin orucu bozulur mu? Küfredince oruç bozulur mu? 2022 yılında ilk iftar 2 Nisan'da yapılacak. Bereket ve mağfiret ayı olarak tanımlanan Ramazan ayında milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirirken bazı durumlar karşısında oruçların bozulup bozulmayacağı da merak ediliyor. Oruç tutmak sadece yemek ve içmeyi kesmek anlamına gelmemektedir. Oruç ile birlikte İslam'a aykırı olan tüm eylemlerden de uzak durmak gerekiyor. Oruçluyken küfürlü konuşanların oruçları bozulur mu? Kefaret gerektirir mi?

Küfür etmek orucu bozar mı? Küfür eden kişinin orucu bozulur mu? Küfredince oruç bozulur mu? 2022 yılında ilk iftar 2 Nisan'da yapılacak. Bereket ve mağfiret ayı olarak tanımlanan Ramazan ayında milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirirken bazı durumlar karşısında oruçların bozulup bozulmayacağı da merak ediliyor. Oruç tutmak sadece yemek ve içmeyi kesmek anlamına gelmemektedir. Oruç ile birlikte İslam'a aykırı olan tüm eylemlerden de uzak durmak gerekiyor. Oruçluyken küfürlü konuşanların oruçları bozulur mu? Kefaret gerektirir mi?

Ramazan ayında İslam'ın 5 şartından biri olan oruç ibadetini yerine getirmek için milyonlarca Müslüman niyet ederek oruç tutacak. Oruçluyken orucu bozan durumlar pek çok kişi tarafından Ramazan ayında oldukça sık araştırılıyor. Bazen sinir ile bazen de ağız alışkanlığı ile oruçluyken küfür edenler oruçlarının bozulup bozulmadığını merak ediyor. Peki Ramazan ayında oruçluyken küfür edilirse oruç bozulur mu?

Küfür etmek orucu bozar mı?

Ramazan ayında milyonlarca kişi oruç tutuyor. Oruç ibadeti sadece yemek ve içmekten uzak durmak anlamına gelmiyor. Ramazan ayında oruçluyken İslam'ın uygun görmediği şeylerden de sakınmak gerekiyor. Bunlardan bazıları orucun da bozulmasına neden olabiliyor. Küfür etmek ise orucu bozmaz ancak küfür etmenin büyük günah olduğunu da unutmamak gerekir. Küfür etmek orucun sevabını düşürür.

Küfür eden kişinin orucu bozulur mu?

Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, "Müslüman her zaman ve her yerde haramlardan sakınmalı, başta oruç olmak üzere ibadetle geçirilen Ramazan ayında ise daha da dikkatli davranmalıdır. Oruçlu kimsenin tüm günahlardan sakınarak oruç ibadetinin maksadına uygun hareket etmesi gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: “Her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa, o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur.” (Buhârî, Savm, 8).

Oruçlu olan kimsenin yalan konuşmaktan ve yalanla iş yapmaktan uzak durduğu gibi gıybet, kötü söz söylemek, kul hakkı Yemek, harama bakmak, kumar oynamak vb. yasak davranışlarda bulunmaktan da uzak durması gerekir."

Orucu bozan şeyler nelerdir?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).