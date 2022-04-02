El ele tutuşmak orucu bozar mı? Oruçluyken ele ele tutuşulur mu? Sevgililerin el ele tutuşması orucu bozar mı? sorusu pek çok kişi tarafından Ramazan ayının gelmesiyle sorulmaya başlandı. Ramazan ayında oruç tutanlar yemek içmek dışında pek çok konuda nefsini terbiye etmelidir. Eşi ile yakınlaşırken de dikkat edilmesi gereken sınırlar vardır. Ramazan ayında el ele tutuşmak ve öpüşmek konusunda Diyanet'ten açıklama geldi.

El ele tutuşmak orucu bozar mı? Oruçluyken ele ele tutuşulur mu? Sevgililerin el ele tutuşması orucu bozar mı? sorusu pek çok kişi tarafından Ramazan ayının gelmesiyle sorulmaya başlandı. Ramazan ayında oruç tutanlar yemek içmek dışında pek çok konuda nefsini terbiye etmelidir. Eşi ile yakınlaşırken de dikkat edilmesi gereken sınırlar vardır. Ramazan ayında el ele tutuşmak ve öpüşmek konusunda Diyanet'ten açıklama geldi.

11 ayın sultanı Ramazan nihayet geldi. Ramazan ayının gelmesiyle milyonlarca Müslüman niyet ederek oruç tutmaya başladı. İslam'ın şartlarından biri olarak kabul edilen oruç tutmak ibadetini eksiksiz ve hatasız yapmak isteyenler kafalarındaki soru işaretlerine yanıt aramaya başladı. Bunlardan biri de el ele tutuşmanın orucu bozup bozmayacağı. Eşler ve sevgililer oruçluyken el ele tutuşursa oruç bozulur mu? Oruç bozulursa kefaret orucu gerekir mi?

El ele tutuşmak orucu bozar mı?

El ele tutuşmanın oruçluyken yasak olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet konuyla ilgili yaptığı açıklamasında esşlerin el ele tutuşmasının orucu bozmayacağını beliritiyor. Diyanet açıklamasında şunları belirtti: "Kişinin hanımını öpmek, elle tutmak, okşamak gibi durumları orucu bozmaz. Bu durumda meni gelmedikçe oruç bozulmaz. Nefsine güvenemeyen kimsenin hanımını öpüp okşaması da mekruhtur. Zira meni gelerek orucun bozulma ihtimali vardır."

Oruçluyken ele ele tutuşulur mu?

Oruçluyken eşlerin el ele tutuşmasında şehvet içermedikçe bir sakınca olmadığı belirtiliyor. Ramazan ayının ruhuna uygun olarak hareket etmekte fayda var. Ramazan ayında oruçluyken şehvet fuygularından da arınmak gerekiyor. Bu konuda tereddüt varsa eğer el ele tutuşmamakta da fayda vardır.

Oruçluyken öpüşmek orucu bozar mı?

Nihat hatipoğlu konuya ilişkin yaptığı geğerlendirmelerde şunları belirtti: "Karı koca arasındaki öpüşme normal, beyinizi yolcu ederken yanağını öpüyorsunuz, 'güle güle' diyorsunuz. Eve geldiğinde karı koca birbirlerini öpebilirler, sarılabilirler... Netice itibariyle bu olağan bir şeydir. Sakıncası yok. Sakınsa iyi olur mu? Daha da iyi olur bundan sakınsa. Netice itibariyle her şeye dikkat edilmelidir. Ama sadece öpmekle oruca zarar gelmez."

Sevgililerin dudaktan öpüşmesi oruc bozar mı?

Dinimizde evlilik bağı olmayan çiftlerin birbirleri ile tensel temas kurması caiz değildir. Sevgililerin ve evli çiftlerin oruçluyken dudaktan öpüşmesi ise orucu bozar. Oruç tutan kişilerin el ele tutuşması dahi oruç ve ramazanın ruhu ile bağdaşmayan bir durumdur.

Öpüşürken bozulan oruç kefaret (61 gün orucu) gerektirir mi?

Bir sevgiliyi öpmek ya da öpüşmekte de bedenin tedâvisi yahut tegaddîsi (gıdalanması ve beslenmesi) ya da telezzüzü (zevk ve lezzet alması) durumunun varlığı söz konusudur. Bu nedenlerden dolayı bu şekilde bozulan bir oruç söz konusu olduğunda kazâ ile birlikte keffâreti de (61 günlük orucu) gerektirmektedir.

Orucu bozan haller

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.