Eşlerin birbirini çıplak görmesi orucu bozar mı? Çıplak birini görmek-bakmak orucu bozar mı? gibi sorular Ramazan ayının gelmesiyle pek çok kişi tarafından soruluyor. Bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayında milyonlarca Müslüman İslam'ın 5 şartından biri olan oruç tutmak ibadetini yerine getirmek için sahura kalkıp niyetlendi. Aile içine bazen eşler birbirlerini ister istemez çıplak olarak görebiliyor. Bu gibi bir durumla karşılaşanlar oruçlarının bozulup bozulmayacağını merak ediyor. Peki oruçluyken çıplak birine bakmak orucu bozar mı? Oruçluyken porno izlemek orucu bozar mı? Cinsel içerikli video izlemek orucu bozar mı?

Çıplak birini görmek orucu bozar mı? Eşlerin birbirini çıplak görmesi orucu bozar mı? gibi sorular Ramazan ayının gelmesiyle pek çok kişi tarafından soruluyor. Bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayında milyonlarca Müslüman İslam'ın 5 şartından biri olan oruç tutmak ibadetini yerine getirmek için sahura kalkıp niyetlendi. Aile içine bazen eşler birbirlerini ister istemez çıplak olarak görebiliyor. Bu gibi bir durumla karşılaşanlar oruçlarının bozulup bozulmayacağını merak ediyor. Peki oruçluyken çıplak birine bakmak orucu bozar mı? Oruçluyken porno izlemek orucu bozar mı? Cinsel içerikli video izlemek orucu bozar mı?

Ramazan ayı 2022 yılında 2 Nisan'da başladı. 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece yeryüzünde milyonlarca Müslüman sahura kalkarak ilk oruçlarına niyet etti. Bereket ayı olarak da bilinen Ramazan ayında eşlerin yakınlaşması ve eşlerin birbirlerine karşı sınırları merak ediliyor. Peki eşiler oruçluyken birbirlerini çıplak görürse oruçları bozulur mu? Oruç bozulursa kefaret gerektirir mi?

Çıplak birini görmek-bakmak orucu bozar mı?

Çıplak birini görmek doğrudan orucu bozup bozmadığı cünup olma durumuna bağlıdır. meni gelmemiş ise oruç bozulmaz. Çıplak birine bakarken cünüp ulunursa oruç bozulur fakat keffaret gerekmez kaza edilir. Ancak oruçlu iken gözü de haramdan sakınmak gerekir aksi taktirde tutulan orucun sevabı kaybedilmiş olur.

Eşlerin birbirini çıplak görmesi orucu bozar mı?

Eşlerin birbirlerini çıplak görmesi de yukarıdaki belirtilen durumlarda orucu bozar. Ancak eşlerin de oruçluyken birbirlerine karşı sınırları olmalıdır. Nikahlı eşi dahi olsa Ramazan ayının ruhuna uygun hareket etmekte fayda var.

Oruçluyken porno izlemek orucu bozar mı?

Oruçluyken cinsel içerikli video izlemek gibi yanlış bir duruma düşenler bunun orucu bozup bozmayacağını merak ediyor. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var porno filmleri ve cinsel içerikli filmleri izlemek günahtır. Her ne koşulda olursa olsun yapılan günah ve göz zinasıdır. Oruçlu iken sadece izlemek orucu bozmaz. Eğer izlerken bir kişi boşalır ve cünup olursa şüphelidir. İzleme esnasında dokunma, oynaşma, masturbasyon yapma ya da boşalmayı tetikleyici hareketler içinde bulunmak orucu bozar. - Kaynak: fetvalar.com

Oruçluyken eşlerin birbirlerine yaklaşımı nasıl olmalı?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazanda oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256).

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