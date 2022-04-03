Oruçlu iken güsul abdesti almak veya banyo yapmak orucu bozar mı?

Ramazan ayı başladı. İslam alemi için büyük anlam ve önemi olan Ramazan ayında oruç tutuluyor. Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birçok konu gündeme geldi. Ramazan'da oruç tutan kişilerin merak ettiği konulardan biri de, kirlilik yüzünden veya kişinin kendi isteği ile banyo yapması halinde orucun bozulup bozulmayacağıdır. Peki, Oruç tutan kişiler boy abdesti alabilir mi?

Oruç tutarken gusül abdesti almak orucu bozar mı? Oruç tutarken banyo yapmak orucu bozar mı? Sorusunun cevabı Ramazan ayında oruç tutan kişiler tarafından yoğun olarak aranıyor. İşte merak edilen haberin detayı…

Oruçluyken gusül abdesti alınır mı?

Ramazan ayında oruç tutan kişilerin oruçlu iken banyo yapması, duş alması normal şartlarda oruçlarını bozmaz. Oruçlu iken yapılan banyo orucu bozmadığı gibi denize girmek, nehre ya da havuza girmek de orucu bozmaz. Ancak denize, nehre veya havuza girme esnasında ağza, genze ve buruna su kaçması halinde oruç bozulur.

Oruçlu iken ağız veya burundan su yutulmadığı müddetçe yıkanmakla veya gusül abdesti almakla oruç bozulmaz. Nitekim Peygamber Efendimizin eşlerinden Hz. Aişe ile Ümmü Seleme validelerimiz, Peygamberimiz (S.A.V.)'in Ramazan ayında imsak vaktinden sonra boy abdesti almış olduğunu haber vermişlerdir (Buhârî, "Savm", 25). .