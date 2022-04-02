Öpüşmek orucu bozar mı? Yanaktan ve duraktan öpmek orucu bozar mı? Eşler oruçluyken birbirlerini öpebilir mi? Ramazan ayının kazasız geçirmek isteyen vatandaşlar kafalarındaki soru işaretlerini Diyanet'e sormaya devam ediyor. Ramazan ayında milyonlarca Müslüman yemek içmek dışında bazı şehvet duygularından da kendilerini geri çekmeleri gerekiyor. Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Ramazan ayında oruçluyken eşlerin yakınlaşmasında da sınır olmalıdır.

Öpüşmek orucu bozar mı? Yanaktan ve duraktan öpmek orucu bozar mı? Eşler oruçluyken birbirlerini öpebilir mi? Ramazan ayının kazasız geçirmek isteyen vatandaşlar kafalarındaki soru işaretlerini Diyanet'e sormaya devam ediyor. Ramazan ayında milyonlarca Müslüman yemek içmek dışında bazı şehvet duygularından da kendilerini geri çekmeleri gerekiyor. Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Ramazan ayında oruçluyken eşlerin yakınlaşmasında da sınır olmalıdır.

Mübarek Ramazan ayı bereketi ile geldi. 11 ayın sultanı olarak tanımlanan Ramazan ayında milyonlarca Müslüman oruç tutacak ve ibadet edecek. Kovid-19 pandemisinin gölgesinde kalmadan idrak edilecek olan Ramazan ayında vatandaşlar kafalarındaki soru işaretlerine de yanıt arıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu vatandaşların sordukları sorulara yanıtlar veriyor. Ramzan ayında oruçluyken öpüşmek, el ele ttuşmak orucu bozar mı sorusu da pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılıyor.

Öpüşmek orucu bozar mı?

Diyanet bu konuda yaptığı açıklamada kişinin hanımını öpmesinde bir sakınca olmadığı görüşünde. Öpmek eğer şehvet içeriyorsa sakıncalı olabilir. Ancak gündelik yaşantıda eşlerin birbirlerini karşılarken ve yolcu ederken öpmeleri şehvet içerici olmadığı hallerde sakıncalı değildir. Diyanet'ten yapılan açıklamada: "Kişinin hanımını öpmek, elle tutmak, okşamak gibi durumları orucu bozmaz. Bu durumda meni gelmedikçe oruç bozulmaz. Nefsine güvenemeyen kimsenin hanımını öpüp okşaması da mekruhtur. Zira meni gelerek orucun bozulma ihtimali vardır." denildi.

Dudaktan öpüşmek orucu bozar mı?

Dinimizde evli olmayan kişilerin tensel olarak temas kurması doğru değildir. Evli olan kişilerin ise dudaktan öpüşmesi orucu bozar. Oruçlu olan bir kişi şehvet duygusu uyandıracak hallerden kaçınlamıdır. Oruçlu olan bir kimse sevgilisinin tükürüğünü, ağız suyunu yutması durumu söz konusu olduğunda, öpüşmek orucu bozar. Bir sevgiliyi öpmek ya da öpüşmekte de bedenin tedâvisi yahut tegaddîsi (gıdalanması ve beslenmesi) ya da telezzüzü (zevk ve lezzet alması) durumunun varlığı söz konusudur. Ramzan ayında oruçluyken şehvet duygusu uyandıracak yaklaşımlardan kaçınmakta fayda vardır.

Yanaktan öpüşmede oruç bozulur mu?

Merğınânî, el-Hidâye, II, 256'da da belirtildiği gibi eğer eşler birbirini yanaktan öper ya da sarılır ise bu oruçlarını bozmaz. Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256).

Eşlerin birbirini öpmesi Ramazan'da yasak mı?

Nihat Hatipoğlu bu konuda yaptığı açıklamada şunları söyledi: ''Karı koca arasındaki öpüşme normal, beyinizi yolcu ederken yanağını öpüyorsunuz, 'güle güle' diyorsunuz. Eve geldiğinde karı koca birbirlerini öpebilirler, sarılabilirler... Netice itibariyle bu olağan bir şeydir. Sakıncası yok. Sakınsa iyi olur mu? Daha da iyi olur bundan sakınsa. Netice itibariyle her şeye dikkat edilmelidir. Ama sadece öpmekle oruca zarar gelmez.''

Orucu bozan şeyler nelerdir?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.