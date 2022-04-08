Kolonya orucu ve abdesti bozar mı? Kolonya ve dezenfektan koklamak orucu bozar mı? Ramazan ayının gelmesiyle milyonlarca Müslüman oruç tutma ibadetini yerine getirebilmek için ilk sahurlarına kalktı ve oruca niyet etti. Koronavirüs salgının devam ettiği şu günlerde kolonya ve dezenfektan kullanımları da devam ediyor. Oruç tutan vatandaşlar da kolonyanın orucu bozup bozmayacağını merak ediyor. Peki kolonya abdesti bozar mı?

Kolonya orucu ve abdesti bozar mı? Kolonya ve dezenfektan koklamak orucu bozar mı? Ramazan ayının gelmesiyle milyonlarca Müslüman oruç tutma ibadetini yerine getirebilmek için ilk sahurlarına kalktı ve oruca niyet etti. Koronavirüs salgının devam ettiği şu günlerde kolonya ve dezenfektan kullanımları da devam ediyor. Oruç tutan vatandaşlar da kolonyanın orucu bozup bozmayacağını merak ediyor. Peki kolonya abdesti bozar mı?

Ramazan ayı bu sene koronavirüs kısıtlamaları olmadan karşılandı. Ramazan etkinlikleri ve iftar çadırları bu sene kuruldu. Ancak kolonya ve dezenfektan kullanımı hayatımızdan henüz çıkmadı. Ramazan ayında oruçluyken kolonya sürmek orucu bozar mı sorusu pek çok kişi tarafından soruluyor.

Kolonya orucu bozar mı?

İslam alimleri gibi Diyanet de kolonya koklamanın orucu bozmayacağı görüşünde. Oruç tutan kişiler kolonya, dezenfektan ve parfün kullanabilir. Bu maddelerin ağız yoluyla ve burun yoluyla mide ulaşması orucu bozar.

Kolonya ve dezenfektan koklamak orucu bozar mı?

Ramazan ayında oruç tutulan vatandaşların deodorant, parfüm ya da kolonya kullanmalarında sakınca yoktur. Bunlar yemek ve içme sınıfına girmediği için orucu bozmazlar.

Kolonya ve dezenfektan abdesti bozar mı?

Nihat Hatipoğlu'na sormuş olduğu kolonya abdest bozar mı sorusuna Hatipoğlu şu şekilde cevap vermiştir; “Ele ve yüze alkol içeren krem, kolonya sürmek abdesti bozmaz. Ama abdest aldıktan sonra namaza durmadan önce alkol içeren krem sürdüyseniz hassasiyetten ötürü elinizi yıkamanızda fayda var. Aynı şey kolonya için de geçerlidir. Kolonya sürmek abdesti bozmaz.”

Alkol içeren maddelerin temizlikte kullanılması caiz midir?

İspirto, kolonya vb. sıvılarla, temizlik amacıyla üretilen alkollü maddelerin içilmesi haram olmakla birlikte (Buhârî, Edep, 80; Müslim, Eşribe, 73), temizlikte kullanılmaları caizdir. Namaz kılmadan önce bu ürünlerin sürüldüğü yerlerin yıkanması da gerekmez (Kâsânî, Bedâî', V, 115; Elmalılı, Hak Dini, II, 763-764)

Orucu bozan şeyler nelerdir?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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