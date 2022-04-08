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TIMETURK / GENEL / Kan yutmak orucu bozar mı? Burun kanaması ve diş kanaması ile ağıza gelen kan orucu bozar mı?

Kan yutmak orucu bozar mı? Burun kanaması ve diş kanaması ile ağıza gelen kan orucu bozar mı?

Kan yutmak orucu bozar mı? Burun kanaması ve diş kanaması ile ağıza gelen kan orucu bozar mı? Ramazan ayının gelmesiyle pek çok kişi oruçla ilgili kafasındaki sorulara yanıt bulma telaşında. Ramazan ayında oruçluyken bazen kazayla bazen de kendiliğinden burnumuz ve dişimiz kanayabiliyor. Peki böyle bir durumda ağıza gelen kanın farkında olmadan yutulması orucu bozar mı?

4 Saat Önce
2022-04-08 15:49:28
Kan yutmak orucu bozar mı? Burun kanaması ve diş kanaması ile ağıza gelen kan orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesiyle yer yüzünde milyonlarca Müslüman İslam'ın 5 şartından biri olan oruç ibadetini yerine getirmek için oruç tutuyor. Oruç tutanlar oruç ile ilgili bazı soru işaretleri oluyor. Orucu bozan durumlar insanlar tarafından sıkça merak ediliyor. Oruçluyken diş kanaması ve burun kanaması sonucu kanın yutulmasının orucu bozup bozmayacağı merak edilen konulardan biri.

Kan yutmak orucu bozar mı?

Kan yutulmasıyla orucun bozulup bozulmayacağına ilişkin Diyanet'ten yapılan açıklamada şöyle denildi: Diyanet'ten alınan bilgilere göre diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).

Burun kanaması ve diş kanaması ile ağıza gelen kan orucu bozar mı?

Dinimiz, hasta olan ve tedavi sürecinde bulunan kişilerin oruç tutmamalarına ruhsat vermektedir. Bu nedenle, tedavisi devam eden kişiler, sağlıklarına kavuşup, tedavileri tamamlanıncaya kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bazen farkında olmadan insanların burnu ve ağız içinde kanamalar meydana gelebiliyor. Bu durumda orucun bozulup bozulmayacağı konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Buna göre; Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz

Orucu bozan şeyler nelerdir?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254). .

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