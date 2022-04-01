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TIMETURK / GENEL / 2022 Güngören iftar çadırı nerede? Güngören Ramazan iftar çadırı kuruldu mu? 2022 Güngören ücretsiz iftar nerede verilecek?

2022 Güngören iftar çadırı nerede? Güngören Ramazan iftar çadırı kuruldu mu? 2022 Güngören ücretsiz iftar nerede verilecek?

Güngören'de Ramazan çadırları kurulacak mı? 2022 Güngören iftar çadırı nerede? Güngören Ramazan iftar çadırı kuruldu mu? 2022 Güngören ücretsiz iftar nerede verilecek? Geçtiğimiz senelerde koronavirüs salgını nedeniyle iftar çadırlarının kurulmasına izin verilmemişti. 2022'de iftar ramazan çadırı geleneğine kalındığı yerden devam etmesi bekleniyor. Güngören'de de binlerce kişiye ücretsiz iftar yemeği verilecek. İftar çadırları Güngören'de şimdiden kurulmaya başlandı. Peki Güngören iftar çadırı nerede, hangi mahallede?

41 Dakika Önce
2022-04-01 11:16:48
2022 Güngören iftar çadırı nerede? Güngören Ramazan iftar çadırı kuruldu mu? 2022 Güngören ücretsiz iftar nerede verilecek?

Güngören'de Ramazan çadırları kurulacak mı? 2022 Güngören iftar çadırı nerede? Güngören Ramazan iftar çadırı kuruldu mu? 2022 Güngören ücretsiz iftar nerede verilecek? Geçtiğimiz senelerde koronavirüs salgını nedeniyle iftar çadırlarının kurulmasına izin verilmemişti. 2022'de iftar ramazan çadırı geleneğine kalındığı yerden devam etmesi bekleniyor. Güngören'de de binlerce kişiye ücretsiz iftar yemeği verilecek. İftar çadırları Güngören'de şimdiden kurulmaya başlandı. Peki Güngören iftar çadırı nerede, hangi mahallede?

Güngüren Belediyesi sosyal belediyecilik kapsamında vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Güngören'de ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayında gıda yardımları ulaştırılırken aynı zamanda iftar çadırlarında da binlerce kişiye ücretsiz iftar yemeği verilecek. Peki Güngören'de iftar çadırı nerede, hangi mahallede kuruldu?

2022 Güngören iftar çadırı nerede?

İstanbul'da Güngören Belediyesi, Ramazan çadırını kuran ilk belediye oldu. İftar yemeğinin yanı sıra bin kişilik çadırlarda tasavvuf müziği, gölge oyunları gibi özel etkinlikler düzenlenecek. İzzet Begoviç Parkı'nda kurulan iftar çadırları 30 gün boyunca hizmet verecek.

2022 Güngören ücretsiz iftar nerede verilecek?

İftar çadırı ile birlikte Güngören'de binlerce kişiye ücretsiz iftar yemeği verilecek. İftar ihtiyaç sahipleri için veriliyor.

Eyüp'te iftar çadırı nerede kuruldu? 2022 Eyüpsultan Ramazan çadırı kuruldu mu? Eyüp iftar çadırı hangi mahallede nerede yemek veriyor?
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