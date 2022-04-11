Kocaeli iftar çadırı 2022 | Kocaeli-İzmit iftar çadırı nerede? Kocaeli'nde iftar (Ramazan) çadırı nerede hangi ilçede kuruldu? gibi sorular Kocaeli'nde yaşayanlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Paylaşma ve yardımlaşma ayı olan Ramazanda pek çok belediye iftar çadırlarını 2022 yılında kurdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde yaşayan vatandaşlar da 2022 yılında iftar çadırlarının nerede, hangi ilçe ve ilde kurulacağını merak ediyor.

Kocaeli iftar çadırı 2022 | Kocaeli-İzmit iftar çadırı nerede? Kocaeli'nde iftar (Ramazan) çadırı nerede hangi ilçede kuruldu? gibi sorular Kocaeli'nde yaşayanlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Paylaşma ve yardımlaşma ayı olan Ramazanda pek çok belediye iftar çadırlarını 2022 yılında kurdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde yaşayan vatandaşlar da 2022 yılında iftar çadırlarının nerede, hangi ilçe ve ilde kurulacağını merak ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda koronavirüs salgını nedeniyle iftar çadırlarının kurulmasına izin verilmemişti. Bulaş riskini artırdığı gerekçesiyle 2 yıl ara verilen iftar çadırı uygylamasına bu sene pek çok ilimizde devam ediliyor. 2022 yılında ülkenin değişik noktalarında kurulan iftar çadırlarında ihtiyaç sahipleri oruçlarına açıyor. Kocaeli'nde yaşayan vatandaşlar 2022 iftar çadırlarının nerede hangi mahallede olduğunu merak ediyor.

Kocaeli iftar çadırı 2022

2022 yılında Kocaeli'de iftar çadırı kurulmayacağı açıklandı. Kocaeli iftar çadırı bu sene de olmayacak. Kocaeli Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve erzak yardımı yapmaya devam ediyor.

Kocaeli-İzmit iftar çadırı nerede?

2 yıl aradan sonra pek çok ilimizde iftar çadırları kuruldu ve vatandaşlar iftar çadırlarında oruçlarını açmaya başladı. Kocaeli'nde 2022 yılında iftar çadırlarının kurulmadığı öğrenildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri iftar çadırı kurmadı. Yardım almak isteyen vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yapabilir.

Kocaeli Sosyal Yardım Başvurusu

İftar çadırı nedir?

İftar çadırı, Müslümanları oruç tutarak geçirdikleri Ramazan ayında iftarlarını açmaları için kurulmuş büyük çadıra verilen ad. Şehirlerin belirli noktalarında belediyeler, dernek ve vakıflar ya da hayırseverler tarafından finanse edilir. İçinde bedava yemek dağıtımı yapılır.