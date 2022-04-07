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TIMETURK / GENEL / Adana iftar çadırı nerede? 2022 Adana'da iftar çadırı nerelerde kuruldu? Adana Ramazan çadırı İftar sofrası hangi mahallede var?

Adana iftar çadırı nerede? 2022 Adana'da iftar çadırı nerelerde kuruldu? Adana Ramazan çadırı İftar sofrası hangi mahallede var?

Adana iftar çadırı nerede? 2022 Adana'da iftar çadırı nerelerde kuruldu? Adana Ramazan çadırı İftar sofrası hangi mahallede ve ilçede var? Adana'da oruç tutan yüz binlerce kişi ilk oruçlarını açtılar. Bereket ayı olan Ramazan ayında yerel yönetimler desteğiyle ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılmaya devam ediliyor. Adana'da da hayır severlerin desteğiyle kurulan iftar çadırlarında binlerce kişi orucunu açacak. Adana iftar çadırı var mı? sorusuna Adana'da iftar çadırında orucunu açmak isteyenler tarafından yanıt aranıyor. İşte Adana 2022 iftar (ramazan) çadırları...

1 Saat Önce
2022-04-07 16:18:10
Adana iftar çadırı nerede? 2022 Adana'da iftar çadırı nerelerde kuruldu? Adana Ramazan çadırı İftar sofrası hangi mahallede var?

Adana iftar çadırı nerede? 2022 Adana'da iftar çadırı nerelerde kuruldu? Adana Ramazan çadırı İftar sofrası hangi mahallede ve ilçede var? Adana'da oruç tutan yüz binlerce kişi ilk oruçlarını açtılar. Bereket ayı olan Ramazan ayında yerel yönetimler desteğiyle ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılmaya devam ediliyor. Adana'da da hayır severlerin desteğiyle kurulan iftar çadırlarında binlerce kişi orucunu açacak. Adana iftar çadırı var mı? sorusuna Adana'da iftar çadırında orucunu açmak isteyenler tarafından yanıt aranıyor. İşte Adana 2022 iftar (ramazan) çadırları...

Koronavirüs pandemisinin etkileri yavaş yavaş atlatılmaya başlamışken uzun aradan sonra iftar çadırları yeninden kurulmaya başlandı. İftar çadırları pek çok ilde vatandaşlarını ağırlamaya başladı. Adanada oruç tutanlar iftar yapmak için iftar çadırlarının kurulup kurulmadığını merak ediyor.

Adana iftar çadırı nerede?

Adana Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapan Adana Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayında da iftar yemeği organizasyonlarına devam ediyor.

2022 Adana'da iftar çadırı nerelerde kuruldu?

Adana'nın pek çok ilçesinde de sokaklarda iftar sofraları kuruluyor. Her gün değişik bir mahallede ve sokakta iftar sofraları kurularak binlerce kişiye ücretsiz iftar yemeği sunuluyor. Adana'da Çukurova ilçesinde, Yüreğir ilçesinde, Ceyhan ilçesinde ve Seyhan Belediyesi ile Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde iftar çadırları kurulacak.

Otobüslerden sıcak çorba servisi

Mübarek Ramazan ayının başlaması ve pandemi tedbirlerinin arttırılması nedeniyle iftar saatinde kentte yaşanan ulaşım yoğunluğunda orucunu açmak için evlerine yetişemeyenlerin yardımına Adana Büyükşehir Belediyesi koşuyor. D-400 Karayolu Dörtyol Kavşağı'nda konuşlandırılan otobüs ile ezan saatinde toplu taşıma araçlarında ve yollarda olanlara iftarlarını açması için su, ekmek ve çorba dağıtılıyor. İş çıkışı evine yetişemeyen toplu taşıma araçlarında ve yollarda olan vatandaşlar Büyükşehir ekiplerinin dağıttığı sıcak çorbayla orucunu açıyor.

İftar çadırı nedir?

İftar çadırı, Müslümanları oruç tutarak geçirdikleri Ramazan ayında iftarlarını açmaları için kurulmuş büyük çadıra verilen ad. Şehirlerin belirli noktalarında belediyeler, dernek ve vakıflar ya da hayırseverler tarafından finanse edilir. İçinde bedava yemek dağıtımı yapılır.

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