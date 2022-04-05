Gaziantep'te iftar çadırı nerede? 2022 Gaziantep Şahinbey, Şehitkamil iftar çadırı hangi mahallede? Gaziantep ücretsiz iftar nerede verilir? Gaziantep ücretsiz iftar nerede verilir? gibi sorular Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya Ramazan ayında da devam ediyor. Gaziantep'te kurulan ramazan çadırlarında binlerce kişiye yemek ikramı yapılacak. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan kolisi yardımı da ulaştırılmaya devam edecek. Şahinbey, Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde iftar (ramazan) çadırı bu sene kuruldu mu?

Gaziantep'te iftar çadırı nerede? 2022 Gaziantep Şahinbey, Şehitkamil iftar çadırı hangi mahallede? Gaziantep ücretsiz iftar nerede verilir? Gaziantep ücretsiz iftar nerede verilir? gibi sorular Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya Ramazan ayında da devam ediyor. Gaziantep'te kurulan ramazan çadırlarında binlerce kişiye yemek ikramı yapılacak. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan kolisi yardımı da ulaştırılmaya devam edecek. Şahinbey, Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde iftar (ramazan) çadırı bu sene kuruldu mu?

Gaziantep'te koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz senelerde iftar çadırları kurulmamıştı. Artan aşılama oranı ve vaka sayılarında yaşanan düşüş nedeniyle Gaziantep'te bu sene 2 yıl aradan sonra iftar çadırları kuruldu. Bu çadırlarda binlerce kişiye iftar yemeği veriecek. Gaziantep'te ikamet eden vatandaşlar iftar çadırlarının nerede, hangi ilçede olacağını araştırıyor.

Gaziantep'te iftar çadırı nerede?

Gaziantep'te iftar çadırı nerede? 2022 Gaziantep Şahinbey, Şehitkamil iftar çadırı hangi mahallede? Gaziantep ücretsiz iftar nerede verilir? Gaziantep ücretsiz iftar nerede verilir? gibi sorular Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya Ramazan ayında da devam ediyor. Gaziantep'te kurulan iftar çadırlarında binlerce kişiye yemek ikramı yapılacak. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan kolisi yardımı da ulaştırılmaya devam edecek. Şahinbey, Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde iftar çadırı bu sene kuruldu mu?

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin açıklamasında "Meydana 4 binin üzerinde kişinin geldiğini görünce hemen harekete geçerek bölgedeki restoranlardan yemek satın aldık. Hem gelen herkesin karnını doyurduk, hem de esnafımıza destek sağladık. Bu iftar çadırımızın dışında 4 bin vatandaşımızın evine iftarlık yemek teslim ediyoruz" dedi.

Gaziantep ücretsiz iftar nerede verilir?

Gaziantep'te pek çok ilçede iftar çadırları kuruldu. Buralarda vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği hizmeti veriliyor.

Gazintep Şahinbey, Şehitkamil, Nizip iftar çadırı hangi mahallede?

Bu ilçelerde yaşayan vatandaşlar bulundukları belediye ile irtibata geçerek iftar çadırlarının nerede, hangi mahallede ve meydanda olduğunu öğrenebilirler.

Gaziantep ilçeleri hangileri?

Şahinbey

Şehitkamil

Araban

İslahiye

Karkamış

Nizip

Nurdağı

Oğuzeli

Yavuzeli