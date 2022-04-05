DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kremlin'den liderler görüşmesine yeşil ışık
Konya iftar çadırı nerede? 2022 Konya'da iftar çadırı kuruldu mu? Selçuklu, Karatay, Meram İftar (Ramazan) çadırı nerelerde var?
2022 Çelik Ev Fiyatları
Papa'dan Avrupa'ya: Ukraynalılara olduğu gibi Akdeniz'den gelenlere de kapıları açın
Çin'in Şanghay kenti tamamen kapatıldı!
İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2022 | İŞKUR 10 bin işçi alımı başvuru noter kura çekiliş sonucu açıklandı mı?
Kılıçdaroğlu: Gerçek enflasyon rakamı yüzde 143
Sürpriz yumurtalar zararlı mı? Kinder Sürpriz yumurtalar toplatılıyor mu?
Hakim dizisi Cevdet'i kim canlandırıyor? Hakim dizisi Cevdet'i canlandıran Uğur Yücel kimdir?
TFF'de iki istifa daha!
Kuveyt'te hükümet istifa etti
Mehmet Kaşkaya kimdir? Kapıcılar Kralı Mehmet Kaşkaya'nın mal varlığı şaşırttı? Miras davası 10 yıldır sürüyor!
Fransa'dan Türkiye kararı! Listeden çıkarıldı
SSK ve Bağkur ne kadar zam yapılacak? SSK ve Bağkur emekli maaşı zamlı ne kadar olacak?
İBB Başkanı İmamoğlu şampiyon güreşçileri ağırladı

İSTANBUL

19:39:00

İftar vakti

BURSA

19:38

05:08
19:38
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:23

04:53
19:23
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:06

04:37
19:06
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:49

04:20
18:49
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:38

04:15
18:38
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:39:00

İftar vakti

ANKARA

19:23

04:53
SAHUR
19:23
İFTAR

TIMETURK / GENEL / Gaziantep'te iftar çadırı nerede? 2022 Gaziantep Şahinbey, Şehitkamil iftar çadırı hangi mahallede? Gaziantep ücretsiz iftar nerede verilir?

Gaziantep'te iftar çadırı nerede? 2022 Gaziantep Şahinbey, Şehitkamil iftar çadırı hangi mahallede? Gaziantep ücretsiz iftar nerede verilir?

Gaziantep'te iftar çadırı nerede? 2022 Gaziantep Şahinbey, Şehitkamil iftar çadırı hangi mahallede? Gaziantep ücretsiz iftar nerede verilir? Gaziantep ücretsiz iftar nerede verilir? gibi sorular Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya Ramazan ayında da devam ediyor. Gaziantep'te kurulan ramazan çadırlarında binlerce kişiye yemek ikramı yapılacak. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan kolisi yardımı da ulaştırılmaya devam edecek. Şahinbey, Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde iftar (ramazan) çadırı bu sene kuruldu mu?

2 Saat Önce
2022-04-05 13:36:35
Gaziantep'te iftar çadırı nerede? 2022 Gaziantep Şahinbey, Şehitkamil iftar çadırı hangi mahallede? Gaziantep ücretsiz iftar nerede verilir?

Gaziantep'te iftar çadırı nerede? 2022 Gaziantep Şahinbey, Şehitkamil iftar çadırı hangi mahallede? Gaziantep ücretsiz iftar nerede verilir? Gaziantep ücretsiz iftar nerede verilir? gibi sorular Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya Ramazan ayında da devam ediyor. Gaziantep'te kurulan ramazan çadırlarında binlerce kişiye yemek ikramı yapılacak. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan kolisi yardımı da ulaştırılmaya devam edecek. Şahinbey, Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde iftar (ramazan) çadırı bu sene kuruldu mu?

Gaziantep'te koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz senelerde iftar çadırları kurulmamıştı. Artan aşılama oranı ve vaka sayılarında yaşanan düşüş nedeniyle Gaziantep'te bu sene 2 yıl aradan sonra iftar çadırları kuruldu. Bu çadırlarda binlerce kişiye iftar yemeği veriecek. Gaziantep'te ikamet eden vatandaşlar iftar çadırlarının nerede, hangi ilçede olacağını araştırıyor.

Gaziantep'te iftar çadırı nerede?

Gaziantep'te iftar çadırı nerede? 2022 Gaziantep Şahinbey, Şehitkamil iftar çadırı hangi mahallede? Gaziantep ücretsiz iftar nerede verilir? Gaziantep ücretsiz iftar nerede verilir? gibi sorular Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya Ramazan ayında da devam ediyor. Gaziantep'te kurulan iftar çadırlarında binlerce kişiye yemek ikramı yapılacak. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan kolisi yardımı da ulaştırılmaya devam edecek. Şahinbey, Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde iftar çadırı bu sene kuruldu mu?

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin açıklamasında "Meydana 4 binin üzerinde kişinin geldiğini görünce hemen harekete geçerek bölgedeki restoranlardan yemek satın aldık. Hem gelen herkesin karnını doyurduk, hem de esnafımıza destek sağladık. Bu iftar çadırımızın dışında 4 bin vatandaşımızın evine iftarlık yemek teslim ediyoruz" dedi.

Gaziantep ücretsiz iftar nerede verilir?

Gaziantep'te pek çok ilçede iftar çadırları kuruldu. Buralarda vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği hizmeti veriliyor.

Gazintep Şahinbey, Şehitkamil, Nizip iftar çadırı hangi mahallede?

Bu ilçelerde yaşayan vatandaşlar bulundukları belediye ile irtibata geçerek iftar çadırlarının nerede, hangi mahallede ve meydanda olduğunu öğrenebilirler.

Gaziantep ilçeleri hangileri?

Şahinbey
Şehitkamil
Araban
İslahiye
Karkamış
Nizip
Nurdağı
Oğuzeli
Yavuzeli

Ankara iftar çadırı 2022 | Ankara'da iftar çadırı nerede kurulacak? (Çankaya-Keçiören-Yenimahalle-Mamak-Etimesgut-Sincan-Ramazan çadırı)
İLİŞKİLİ HABERAnkara iftar çadırı 2022 | Ankara'da iftar çadırı nerede kurulacak? (Çankaya-Keçiören-Yenimahalle-Mamak-Etimesgut-Sincan-Ramazan çadırı)
İzmir iftar çadırı nerede? İzmir'de iftar çadırı kuruldu mu? 2022 İzmir Ramazan çadırı (iftar yemeği) hangi ilçede ve mahallede?
İLİŞKİLİ HABERİzmir iftar çadırı nerede? İzmir'de iftar çadırı kuruldu mu? 2022 İzmir Ramazan çadırı (iftar yemeği) hangi ilçede ve mahallede?
Bursa iftar çadırı nerede? 2022 Bursa Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl iftar çadırı nerede kuruldu?
İLİŞKİLİ HABERBursa iftar çadırı nerede? 2022 Bursa Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl iftar çadırı nerede kuruldu?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş