Konya iftar çadırı nerede? 2022 Konya'da iftar çadırı kuruldu mu? Selçuklu, Karatay, Meram İftar (Ramazan) çadırı nerelerde var? Konya'da iftarını iftar çadırlarında açmak isteyen vatandaşlar 2022 yılında iftar çadırlarının kurulup kurulmadığını merak ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri Konya'nın çeşitli noktalarında ihtiyaç sahipleri için iftar çadırı uygulamasına bu sene yeniden başladı.

Konya iftar çadırı nerede? 2022 Konya'da iftar çadırı kuruldu mu? Selçuklu, Karatay, Meram İftar (Ramazan) çadırı nerelerde var? Konya'da iftarını iftar çadırlarında açmak isteyen vatandaşlar 2022 yılında iftar çadırlarının kurulup kurulmadığını merak ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri Konya'nın çeşitli noktalarında ihtiyaç sahipleri için iftar çadırı uygulamasına bu sene yeniden başladı.

Geçtiğimiz yıllarda koronavirüs salgını nedeniyle Konya'da iftar çadırları kurulmamıştı. Ancak 2022 Ramazan ayında artan aşılama oranları ve vaka sayılarında yaşanan düşüş nedeniyle iftar çadırları vatandaşlara ücretsiz iftar hizmeti verecek. Hayır severlerin de desteğiyle Konya Büyükşehir Belediyesi binlerce kişiye Ramazan'da iftar yemeği verecek. İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam eden Konya Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda Ramazan'da erzak ve gıda yardımlarına da devam ediyor.

2022 Konya'da iftar çadırı kuruldu mu?

Konya'da iftar çadırlarının nerede, hangi meydan ve mahallede olduğu pek çok Konyalı tarafından merak ediliyor. Konya'da orucunu iftar çadırlarında açmak isteyenler 2 yıl aradan sonra bu isteklerine kavuşacak. Konya'da Kovid-19 salfgınından sonra ilk defa iftar çadırlarında toplu olarak iftar açılacak.

Konya iftar çadırı nerede?

Konya'da kurulan iftar çadırlarının nerede olduğunu öğrenmek için bağlı olduğunuz belediye ile irtibata geçebilirsiniz. Konya'da 2022 Ramazan ayında muhtaçlara yardım eli uzatılmasına devam ediliyor.

Selçuklu, Karatay, Meram İftar (Ramazan) çadırı nerelerde var?

Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli ve Akşehir Konya'nın en kalbalık ilçelerinden. Bu ilçelerde de çeşitli ramazan etkinlikleri devam ediyor.

Konya'da oruç hediyesi dağıtılacak

Konya Büyükşehr Beledye Başkanı Uğur İbrahm Altay, bugün sosyal medya hesabından heyecanlandıran br açıklama yaptı. Başkan Altay, “İlk Oruç Hedyes var mı?” dedler. “7-8 yaşlara lerleyen günlerde br sürprzmz olacak” dedm. Mesaj alınmıştır umarım” dedi.