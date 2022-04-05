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TIMETURK / GENEL / İstanbul'da iftar çadırı nerede? İstanbul'da iftar çadırı nerelerde var? 2022 İstanbul'da nerelerde iftar çadırı kuruluyor?

İstanbul'da iftar çadırı nerede? İstanbul'da iftar çadırı nerelerde var? 2022 İstanbul'da nerelerde iftar çadırı kuruluyor?

İstanbul'da iftar çadırı nerede? 2022 İstanbul'da nerelerde iftar çadırı kuruluyor? İstanbul'da iftar çadırı nerelerde var? İstanbul'da hangi ilçelerde ücretsiz iftar yemeği veriliyor? Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da milyonlarca kişi ilk iftarını açtı. İstanbul'da geçtiğimiz 2 sene boyunca pandemi nedeniyle iftar çadırlarında yemek ikramı yapılamıyordu. 2022 yılında artan aşılama oranı nedeniyle iftar çadırları kent meydanlarında ihtiyaç sahiplerinin hizmetinde olacak. İstanbul'da da pek çok mahallede ve meydanda ramazan çadırları kurulacak.

2 Saat Önce
2022-04-05 15:41:04
İstanbul'da iftar çadırı nerede? İstanbul'da iftar çadırı nerelerde var? 2022 İstanbul'da nerelerde iftar çadırı kuruluyor?

İstanbul'da iftar çadırı nerede? 2022 İstanbul'da nerelerde iftar çadırı kuruluyor? İstanbul'da iftar çadırı nerelerde var? İstanbul'da hangi ilçelerde ücretsiz iftar yemeği veriliyor? Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da milyonlarca kişi ilk iftarını açtı. İstanbul'da geçtiğimiz 2 sene boyunca pandemi nedeniyle iftar çadırlarında yemek ikramı yapılamıyordu. 2022 yılında artan aşılama oranı nedeniyle iftar çadırları kent meydanlarında ihtiyaç sahiplerinin hizmetinde olacak. İstanbul'da da pek çok mahallede ve meydanda ramazan çadırları kurulacak.

İstanbul bu sene Ramazan ayını coşkuyla karşıladı. Geçtiğimiz senelerde salgın nedeniyle sönük geçen Ramazan eğlenceleri bu sene İstanbul'da kaldığı yerden devam edecek. 7'den 70'e herkesin katılabileceği çeşitli etkinlikler İstanbul'un pek çok yerinde yapılacak. Ramazan denince akla hiç kuşkusuz iftar çadırları geliyor. Bu sene İstanbul'da iftar çadırı olup olmaycağı pek çok İstanbullu tarafından merak ediliyor.

İstanbul'da iftar çadırı nerede?

İstanbul'da 2022 yılında pek çok ilçede ve mahallede iftar çadırları kurulacak. Önceki yıllarda İBB eliyle kurulan iftar çadırları Avrupa Yakası'nda Mecidiyeköy, Eminönü ve Aksaray Meydanları'nda; Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Çekmeköy ve Kadıköy'de bulunuyordu. İstanbul'da pek çok ilçe belediyesi de hayırseverlerin desteği ile iftar çadırlarını kurdu.

İstanbul'da iftar çadırı nerelerde var?

İstanbul'da iftar çadırı kurma insiyatifi belediyelere bırakıldı. 2022 yılında pek çok ilçe belediyesi kendi sınırları içinde yer alan meydanlarda ve okul bahçelerinde iftar çadırları kurarak ihtiyaç ashibi vatandaşlara iftar yemeği veriyor.

İstanbul'da hangi ilçelerde ücretsiz iftar yemeği veriliyor?

İBB, iftar için 9 ayrı noktada ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün 20 bin kişilik sıcak yemek dağıtacak. Yemekler, İBB'den talepte bulunan ve altyapısı müsait olan Avcılar, Ataşehir, Bakırköy, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Esenyurt, Kadıköy, Maltepe ve Şişli ilçe belediyelerinin aşevlerinden servis edilecek.

Evine yetişemeyenlere mobil büfelerden iftarlık

Her gün metrobüs ve metro durakları, vapur iskeleleri, meydanlar gibi belirlenen 18 ana ulaşım noktasında, iftarda evine yetişemeyecek olan yolculara mobil büfelerden ve çadırlardan 15 bin kişilik kumanya ikram edilecek.

Kumanyalar Eminönü, Yenikapı, Eyüpsultan, Maltepe, Üsküdar, Şirinevler, Esenyurt meydanlarında; Ümraniye, Yenikapı, Kartal, Kozyatağı ve Çekmeköy metro istasyonları ile Kadıköy ve Beşiktaş iskelelerinin önünde; Beylikdüzü, Avcılar, Cevizlibağ ve Mecidiyeköy metrobüs istasyonlarının girişinde, çadırlar ve mobil büfeler aracılığıyla dağıtılacak. Mesaiye kalan tüm İBB birimleri ile İstanbul'daki güvenlik mensuplarına da iftar ve sahur yemeği ikram edilecek.

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