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Şanlıurfa iftar çadırı 2022 | Şanlıurfa'da iftar çadırı nerede? Şanlıurfa'da ücretsiz iftar sofrası yemeği nerelerde var?

İSTANBUL

19:41:00

İftar vakti

BURSA

19:40

05:04
19:40
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:25

04:50
19:25
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:08

04:33
19:08
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:51

04:16
18:51
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:40

04:12
18:40
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:41:00

İftar vakti

ANKARA

19:25

04:50
SAHUR
19:25
İFTAR

TIMETURK / GENEL / Şanlıurfa iftar çadırı 2022 | Şanlıurfa'da iftar çadırı nerede? Şanlıurfa'da ücretsiz iftar sofrası yemeği nerelerde var?

Şanlıurfa iftar çadırı 2022 | Şanlıurfa'da iftar çadırı nerede? Şanlıurfa'da ücretsiz iftar sofrası yemeği nerelerde var?

Şanlıurfa iftar çadırı 2022 | Şanlıurfa'da iftar çadırı nerede? Şanlıurfa'da ücretsiz iftar sofrası yemeği nerelerde var? 11 ayın sultanı Ramazan bereketi ile İslam coğrafyasına bir güneş gibi doğdu. Bu kutlu ayda milyonlarca Müslüman oruç tutarak ibadet edecek. Şanlıurfa'da oruç turan yüz binlerce kişi oruçlarını iftar çadırlarında açmak istiyor. Peki Şanlıurfa'da iftar çadırları bu sene kuruldu mu? Şanlıurfa'da 2022 yılında Ramazan çadırları nerelerde var?

3 Saat Önce
2022-04-07 17:48:42
Şanlıurfa iftar çadırı 2022 | Şanlıurfa'da iftar çadırı nerede? Şanlıurfa'da ücretsiz iftar sofrası yemeği nerelerde var?

Şanlıurfa iftar çadırı 2022 | Şanlıurfa'da iftar çadırı nerede? Şanlıurfa'da ücretsiz iftar sofrası yemeği nerelerde var? 11 ayın sultanı Ramazan bereketi ile İslam coğrafyasına bir güneş gibi doğdu. Bu kutlu ayda milyonlarca Müslüman oruç tutarak ibadet edecek. Şanlıurfa'da oruç turan yüz binlerce kişi oruçlarını iftar çadırlarında açmak istiyor. Peki Şanlıurfa'da iftar çadırları bu sene kuruldu mu? Şanlıurfa'da 2022 yılında Ramazan çadırları nerelerde var?

Geçtiğimiz senelerde Kovid-19 salgının gölgesinde karşılanan Ramazan ayı bu sene ülkemizde koronavirüs kısıtlamları olmadan idrak edilecek. Ramazan ayında pek çok ilimizde ve ilçemizde etkinlikler düzenlenecek ve iftar yemeğiiorganizasyonları yapılacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de Ramazan'da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. Şanlıurfa'da oruçlarınıu iftar çadırında açmak isteyenler iftar çadırlarının nerede hangi mahallelerde kurulacağını merak ediyor.

Şanlıurfa iftar çadırı 2022

Şanlıurfa'da iftar çadırları ve sokak sofraları etkinlikleri Şanlıurfa Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek. Ayrıca bulunulan ilçede yerel yönetimlerle irtibata geçerek de Şanlıurf iftar çadırları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu sene iftar çadırı kurma insiyatifi belediyelerde olacak. Belediyeler isterse iftar çadırı kurabilecek.

Şanlıurfa'da iftar çadırı nerede?

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan Ayı dolayısıyla Şanlıurfa'da ilk oruçlar tutuldu, ilk iftarlar yapıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Haleplibahçe bölgesinde kurduğu, açılışını Başkan Beyazgül'ün yaptığı Ramazan Sokağı, birbirinden farklı etkinliklerle vatandaşların ilk adresi oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, cömertliğin, misafirperverliğin şehri Şanlıurfa'da her yıl Ramazan Ayı dolayısıyla ailelerin sofralarına sıcak yemek ulaştırarak Halil İbrahim Bereketini yaşatıyor.
Büyükşehir Belediyesinin kendi tesislerinde özenle hazırlanan ve paketlenen kente özgü kebap ve sıcak yemekler binlerce ihtiyaç sahibi ailenin sofrasına doğru yola çıkıyor.

Şanlıurfa'da ücretsiz iftar sofrası yemeği nerelerde var?

Ramazan Ayı boyunca 195 Bin vatandaşa sıcak yemek ulaştıracak olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi daha önceden tespiti yapılan yaşlı, engelli, kimsesiz ve ağır hastalıkları bulunan, yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşların kapılarına kadar giderek yardımlaşma ayı olan Ramazan'ın maneviyatını yaşatıyor.

Şanlıurfalı vatandaşların ve tüm İslam Âleminin mübarek Ramazan Ayı'nı tebrik eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Ramazan Ayı boyunca 195 Bin vatandaşımızın evine sıcak yemek götüreceğiz” dedi.

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