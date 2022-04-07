Antalya iftar çadırı nerede? 2022 Antalya'da iftar çadırı nerelerde kuruldu? Antalya ramazan çadırı (mahalle iftar sofrası) hangi ilçe ve mahallede var? Ramazan ayının gelmesiyle ülkemizde milyonarca kişi İslam'ın 5 şartından biri olan oruç tutma ibadetini yerine getirebilmek için ilk oruçlarına niyet etti. Türkiye'nin en kalabalık kentlerinden biri olan Antalya'da iftarını iftar çadırında açmak isteyen vatandaşlar da Antalya'da ramazan çadırları kuruldu mu? sorusuna yanıt aramaya başladı. Alanya, Manavgat, Kepez ve Muratpaşa iftar çadırları nerede?

Antalya iftar çadırı nerede? 2022 Antalya'da iftar çadırı nerelerde kuruldu? Antalya ramazan çadırı (mahalle iftar sofrası) hangi ilçe ve mahallede var? Ramazan ayının gelmesiyle ülkemizde milyonarca kişi İslam'ın 5 şartından biri olan oruç tutma ibadetini yerine getirebilmek için ilk oruçlarına niyet etti. Türkiye'nin en kalabalık kentlerinden biri olan Antalya'da iftarını iftar çadırında açmak isteyen vatandaşlar da Antalya'da ramazan çadırları kuruldu mu? sorusuna yanıt aramaya başladı. Alanya, Manavgat, Kepez ve Muratpaşa iftar çadırları nerede?

2 yıl aranın ardından iftar çadırları tüm Türkiye'de yeniden kurulmaya başlandı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda Ramazan ayında toplu buluşmalar yasaklanmıştı. Bulaş riskinin önüne geçebilmek için alınan kısıtlamalara son verildi. Aşılama oranlarında yaşanan artış ve vaka sayılarında düşüş nedeniyle 2022'de iftar çadırları belediye insiyatiflerine bırakıldı. Yardım severlerin de desteğiyle kurulan iftar çadırlarında binlerce ihtiyaç sahibi orucunu açacak.

Antalya iftar çadırı nerede?

Antalya'da iftarını iftar çadırında açmak isteyen vatandaşlar için farklı ilçelerde kent meydanlarında iftar çadırları kuruldu. Ayrıca mobil araçlarla ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek servisleri de yapılmaya devam edilecek.

2022 Antalya'da iftar çadırı nerelerde kuruldu?

Antalya'nın Alanya, Manavgat, Kepez ve Muratpaşa ilçeleri gibi pek çok ilçesinde İftar çadırları kuruldu. Bulunduğu ilçedeki iftar çadırlarının nerede kurulduğunu öğrenmek isteyen Antalyalılıar yerel yönetim birimleri ile irtibata geçebilirler.

Antalya'da 1500 kişiye dört çeşit yemek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, “İftarda Mahallenizdeyiz” sloganıyla Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, paylaşma ve dayanışma ayı Ramazan'da, Mobil Aşevi ile mahalleleri dolaşarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na ait Mobil Aşevi, Ramazan'ın ilk günü Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde 1500 kişiye dört çeşit yemek dağıttı. Vatandaşlar, iftar öncesi yemeklerini alarak, evlerinde iftar saatini bekledi. Çin'den gelip 5 aydır Antalya'da yaşayan Xin Peng de Büyükşehir Belediyesi'nin ikramından faydalananlar arasındaydı.

Mobil Aşevi vatandaşın hizmetinde

Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi, bu hafta Kepez ilçesinde yemek dağıtımına devam edecek. 3 Nisan Pazar günü Baraj Mahallesi'nde, 4 Nisan Pazartesi Habibler Mahallesi'nde, 5 Nisan Salı Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde, 6 Nisan Çarşamba Aktoprak Mahallesi'nde, 7 Nisan Perşembe Aydoğmuş Mahallesi'nde, 8 Nisan Cuma Menderes Mahallesi'nde, 9 Nisan Cumartesi Kültür Mahallesi'nde vatandaşlara iftar öncesinde sıcak yemek ikramında bulunacak.

Antalya ramazan çadırı (mahalle iftar sofrası) hangi ilçe ve mahallede var?

Antalya'da iftar çadırları kurulacağı gibi pek çok ilçede mahalle sofraları da kurulacak. Sokakların trafiğe kapatılarak dev bir sofraya dönüştüğü bu uygulamada yüzlerce kişi aynı anda orucunu açabiliyor. Antalya'da mahalle-sokak iftar yemekleri adresi sürekli olarak değişiyor.